Narážel na zvýšený počet nových obyvatel, jejichž chování v něm vzbuzuje obavy. Především historické centrum si v poslední době době vybrali za nové bydliště lidé stěhující se tam ze Slovenska, často Romové.

Město se chce bránit vyhláškou o takzvané bezdoplatkové zóně. „Chceme tím omezit doplatky na bydlení, které vyplácí úřad práce a někteří nepřizpůsobiví obyvatelé jich zneužívají,“ uvedl starostaměsta Jakub Malačka. Zákonem povolený nástroj podle něj už úspěšně používají například v Třebíči, Sokolově, či Plzni.

Od obyvatel teď mnohem častěji slyší o ničení veřejného majetku i vážnějších kriminálních činech. „Je mezi nimi i vyhrožování nožem nebo třeba sexuální nabídka nezletilou dívkou s následným přepadením skupinou mladíků. Situaci jsem konzultoval i s našimi zabydlenými obyvateli romské národnosti, kteří tu žijí desítky let. Nově přistěhované neznají a nepatří prý k jejich komunitám,“ uvedl starosta.

Raději cílenou sociální práci, než tvrdé opatření by ovšem upřednostnila Alena Drbohlavová Gronzíková, vedoucí komunitní pracovnice z organizace IQ Roma servis v Břeclavi. „Znojemští by se měli spojit s romskými lídry a případně krajským koordinátorem. A vytvořit platformu sociální práce s nimi. Opatření o bezdoplatkové zóně musí platit pro všechny stejně, jinak by bylo diskriminační,“ doporučila.

Občané Slovenska nikdy nebyli cizinci

Podle ředitele znojemského úřadu práce Emila Čopfa úředníci na přistěhované lidi ze Slovenska pohlíží při vyplácení dávek jako na občany České republiky. „Občané Slovenska nikdy nebyli bráni jako cizinci. Když si požádají o trvalé nebo přechodné bydliště, mají na doplatky nárok i u nás,“ potvrdil. Bydlícím v bezdoplatkové zóně ovšem lidé dávky nevyplatí.

Doplatky na bydlení ve Znojmě:

Podmínkou žadatele je přechodné nebo trvalé bydliště.

V městských bytech limity neplatí. Město si nájemníky ověřuje.



V komerčních bytech se vyplácí podle tabulek do maximální výše:

5 656 Kč/1 osoba v bytě

7 934 Kč/2 osoby v bytě

10 752 Kč/3 osoby

13 341 Kč/4 a více osob



V centru města se počítají doplatky podle plochy bytu:

do 40 m²/169 Kč/m²

41 – 70 m²/141 Kč/m²

71 m2 a víc/116 Kč/m²



Při bydlení v ubytovnách se dávka snižuje o 20%.

V bezdoplatkových zónách lidé doplatek na bydlení nedostávají.

Zdroj: Úřad Práce Znojmo

Opatření se nedotkne stávajících obyvatel, kteří mají již uzavřené nájemní smlouvy. Také senioři, matky samoživitelky a další nemusí mít podle Malačky obavu, protože pobírají jiný typ příspěvku. „V případě výjimečných nesrovnalostí lidem samozřejmě obratem pomůžeme,“ ujistil starosta.

K záměru potřebují představitelé radnice ale statistiky přestupků a žádají o pomoc obyvatele. Lidé je mohou hlásit městské policii na telefonní číslo 156. Pro ty, kteří budou chtít zůstat v anonymitě, připravuje město formulář na internetu.

Krok představitelů znojemské radnice obyvatelé většinou vítají. „Rozumné řešení, jen aby se dotáhlo do konce,“ schvaloval záměr třeba Petr Foltýn.