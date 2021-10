Právě na neposkytování doplatku na bydlení v problémových lokalitách představitelé měst ještě nedávno sázeli. Teď hledají jiné možnosti. „Čekáme na schválení památkářů na umístění většího počtu kamer, hlavně v Horním parku. S úřadem práce připravujeme změnu pravidel pro poskytování dávek v souvislosti se zákonem zvaným třikrát a dost. Umožňuje při opakovaném porušování pravidel nebo ničení majetku strhnout viníkovi část dávek,“ uvedl starosta Jakub Malačka. Záměr musí schválit v listopadu zastupitelé, platit by tak mohl úderem nového roku.

Podle znojemských Pirátů se vedení města nevěnuje problému dostatečně. Bezdoplatkové zóny ale odmítají kvůli diskriminaci. „Ve Znojmě chybí větší podpora sociálního bydlení, bytový fond města se rozprodal a díru na trhu využívají obchodníci s chudobou. Také pravidla přidělování bytů jsou zastaralá a řídí se pouze solventností zájemce. Na bydlení by měli dosáhnout i lidé s nižšími příjmy,“ myslí si například jeden z členů Pavel Nevrkla.

Zvažují asistenta

Navrhl jít cestou spolupráce s romskými asistenty prevence kriminality, kteří by pracovali pod městskou policií. „Byli jsme se podívat, jak to funguje v Jihlavě. Tam napřed projektu také nevěřili, ale dnes si spolupráci s asistenty pochvalují. Ve Znojmě k tomu zatím není dostatečná politická vůle. Ale jednání probíhají,“ nevzdává se Nevrkla. Obává se, že se současným zvyšováním cen energií se sociální problémy ještě víc prohloubí.

Starosta Malačka je k zřízení pozic romských asistentů rezervovanější. „Asistenta zvažujeme, nejsem ale zcela přesvědčen o efektivnosti jeho působení. Úřady z jiných měst jejich práci sice veřejně pochválí, ale obyvatelé, třeba právě Jihlavy, si stěžují na stále vysokou kriminalitu. Jejich stížnosti jsou k přečtení třeba v Jihlavských listech,“ váhal Malačka.

Boj s nepřizpůsobivými ve Znojmě:

• instalace většího počtu kamer v problémových lokalitách

• romský terénní pracovník v sociálním odboru

• od 1. 1. 2022 by měl vstoupit v platnost zákon zvaný 3x a dost

• po opakovaných přestupcích by úřad práce zkrátil nebo odebral viníkovi dávky

• nejednotný názor panuje v pořízení romských asistentů prevence kriminality u městské policie

Není také jednoduché podle něj vybrat správného kandidáta s čistým trestním rejstříkem a bez exekucí. „Musel by mít také autoritu u své komunity. Ve Znojmě jsou dvě, nyní se sem stěhuje další. Tomu by musel odpovídat i počet asistentů,“ počítal starosta.

Dodal, že by spíše upřednostnil dalšího romského terénního pracovníka pod sociálním odborem města. Jednoho už město zaměstnává. „Řeší konkrétní věci, administrativu lidí z komunity nebo když se jejich děti nedostaví do školy, konzultuje to s rodinou. To je efektivnější práce, než asistent strážníků, který nemá ani jejich pravomoci,“ zvažoval Malačka.

Napomínání asistenta by podle něj nebylo nic platné ani u problémové mládeže. „Nemá před nikým respekt. Nedělal bych si přehnané naděje, že asistenti v tom budou úspěšní,“ mínil Malačka.

Už několik let zaměstnávají čtyři romské asistenty v Břeclavi. „Mají své zázemí v centru města a na sídlišti na Valtické ulici, máme s nimi pozitivní zkušenosti,“ uvedla mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.