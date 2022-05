Problém v obci nastal nečekaně, když státní úředníci umístili asi čtyřicítku Romů z Ukrajiny do své budovy Správy Národního parku Podyjí. Pro malou obec s asi tři sta obyvateli to bylo nečekané narušení zavedených zvyklostí. „Nechci se k tomu vyjadřovat, není to ideální,“ vyjádřil se pod podmínkou zachování anonymity muž ze sousedství.

Z otevřených oken byl slyšet čilý hovor žen a dětí, všude bylo ale čisto a pořádek. To potvrdil i ředitel parku Podyjí Tomáš Rothröckl. „Nejsou s nimi problémy, neztratila se ani lžička,“ zhodnotil při osobní návštěvě ubytovny.

Podle kurátorky společnosti IQ Roma Servis Aleny Gronzíkové je ke zmírnění napětí důležitá komunikace. „Lidé tady nejsou zvyklí na cizince, a oni si prožili své. Aby se překonaly bariéry musíme spolu vzájemně mluvit,“ vidí řešení Gronzíková.

Troubení i nadávky

Kromě drobností k žádným závažným incidentům v obci nedošlo. Nepříjemné pocity ale prožívají i Romové. „Ne moc dobry,“ svěsila hlavu asi třicetiletá matka dvou dětí.

Gronzíková tlumočila, že čelí osočování ze strany některých lidí. „V noci na ně zvoní, troubí nebo jim nadávají,“uvedla. Oznámení, že na vchodové dveře ubytovny dostanou kameru proto Romové uvítali.

Návrh Jakuba Malačky na přemístění Romů do objektů armády či policie neprošel. „Není to na kraji ani městě, rozhoduje o tom ministerstvo. Vysíláme sem alespoň mobilní tým sociálních pracovníků s překladatelem,“ uvedl Jakub Malačka.

Na nějakou dobu tak ukrajinští Romové v Havraníkách ještě zůstanou, v současné době jich tam pobývá už jen kolem dvaceti. „Jsem rád, že nás kraj a Znojmo nenechalo na holičkách a snaží se dostat společně s námi situaci pod kontrolu. A ti problémoví Romové co tu byli, už zřejmě odešli,“ oddechl si starosta Havraníků Aleš Kňazovčík.