„Alej zde budeme obnovovat v příštím roce. Kořeny stromů zde dostávají zabrat kvůli parkujícím autům, posypové soli a dalším faktorům. Některé stromy už nezachráníme, u některých jsme v letošním roce aplikovali injektážním strojem hydrogel, který zabírá,“ sdělil Malačka.

Jak dodal, obnova zajistí taková opatření, aby byly kořeny maximálně ochráněné. „Možná tím dojde k úbytku několika parkovacích míst, což vím, že není populární, ale vracet sem stromy do stejné situace by nemělo žádný smysl. Opět by odešly,“ dodal místostarosta s tím, že spolu s obnovou bude vedení města řešit i povrch.

Místním se plány radnice příliš nezamlouvají. „Že ubude parkovacích míst? No to ať neříkají ani z legrace. Už teď v Rooseveltově i v okolí není pomalu kam zaparkovat,“ zlobil se například bývalý radní, který v ulici bydlí, Vladimír Finda.

Omezení parkovacích míst vadí i podnikateli Dimitriosi Papastergiadisovi, který má v ulici prodejnu a servis jízdních kol. „Snižovaní parkovacích míst je podle mne velká chyba. Parkování je tady dlouhodobě tragédie,“ konstatoval Papastergiadis.

Současné i bývalá vedení Znojma se snažila přijít s nějakou koncepcí parkování ve městě, představitelé města dělali však jen dílčí kroky. Co zatím Znojmu stále chybí jsou parkovací domy. Podzemní parkovací stání je také spíše jen výjimkou. Jedno z posledních vzniklo před pěti lety právě v Rooseveltově ulici. Více než padesátkou parkovacích míst pod zemí disponuje novostavba domu s názvem Residence Ludwig. Bytový dům vyrostl ve vnitrobloku v místě bývalé sodovkárny za tři roky.