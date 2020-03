ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

„Látku máme díky firmě z Přímětic, která ji nemohla distribuovat oficiálně. Má vlastnosti jako klasická rouška. Relativně rychle se nám podařilo vše domluvit a textilii nabízíme rodičům našich malých vodáků, kteří z ní šijí roušky. Primárně si je šijí pro sebe a své rodiny. Co udělají navíc, pak distribuujeme do hospiců, lékárnám, do sociálních služeb, doktorům a dalším lidem, kteří je denně potřebují,“ uvedl šéf vodáckého oddílu Neptun David Gros.

Jak dodal, materiál stále mají. „Kdokoli tak může přijít a vzít si, kolik potřebuje. Na Staré vodárně jsme od devíti do pěti a po páté ušité soušky rozvážíme,“ dodal Gros.