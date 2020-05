Podpořit turistický ruch v projektu Znojmo Zadax, který připravilo vedení královského města na Dyji, se zatím rozhodlo na čtyřicet firem a podniků. Jsou mezi nimi vinaři, kavárny, hotely, penziony i vodáci.

Z Enotéky je jediněčný výhled na Znojmo. V sezoně nabídne i venkovní prostory. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

Cílem projektu Znojmo Zadax je přivést turisty do Znojma, aby své peníze utratili přímo ve městě. Jedním z míst, které se do akce zapojilo, je nová Enotéka v Hradní ulici. „Šli jsme do toto, protože jsme přesvědčeni, že tato akce podstatně rozšíří nabídku pro hosty města, kteří by se díky tomu mohli ve městě zdržet déle. Je to dobrá a zajímavá služba pro návštěvníky města,“ uvedl marketingový ředitel společnosti Lahofer, která Enotéku provozuje, Daniel Smola.