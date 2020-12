Jasno bude podle nich v únoru, kdy chtějí schválit už řádný rozpočet hospodaření města na příští rok.

Podle starosty Jana Groise se představitelé Znojma nechtějí dostat do situace, že by museli schválený řádný rozpočet v průběhu roku měnit a škrtat už načaté projekty. „Rozpočtové provizorium nám naopak umožní sestavit rozpočet, který bude odrážet reálný vývoj ekonomiky a daní. V důsledku změn daní by totiž Znojmo mohlo přijít až o dvacet procent provozních příjmů, tedy až o sedmdesát milionů korun,“ spočítal Grois.

V období rozpočtového provizoria umožňuje vedení města hospodařit jen s jednou dvanáctinou výdajů z předchozího schváleného rozpočtu. Ty jsou určeny jen na zajištění chodu úřadu a základních služeb pro obyvatele. „Bez omezení bude fungovat například městská autobusová doprava, svoz odpadů, veškeré sociální služby,“ ujistil místostarosta Jakub Malačka.

Řádný rozpočet chtějí představitelé města schválit na únorovém zastupitelstvu, tím se uvolní peníze na investice. „Je jasné, že úspory budeme muset hledat, nejprve v provozních výdajích úřadu a příspěvkových organizacích, případně v dotacích profesionálním sportovcům. Škrtat v investicích chceme až na posledním místě,“ dodal Malačka.