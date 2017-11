Ruční práce je skvělá terapie. Člověk při ní zapomene na starosti, říká Kubíková

Znojmo – K šicímu stroji usedla před lety z nutnosti, když začínala šít oblečení pro své děti. Z nutnosti se stala postupně záliba a také profese. Jitka Kubíková kolem sebe shromáždila zručné a podobně smýšlející ženy a založila klub. Dvacet žen se schází už jedenáctým rokem a vyměňují si zkušenosti.

Jitka Kubíková založila před lety Patchworkový klub. Zručené ženy pomáhají znojemské nemocnici šitím zavinonaček pro novorozence.Foto: Deník / Pergrová Ilona

Začátkem listopadu ušila s ostatními kolegyněmi z Patchworkového klubu věci, které poslouží čerstvě narozeným dětem ve znojemské nemocnici. Pro dobrou věc se šicí stroje rozběhly již posedmé. Nyní navíc oslavila pětileté výročí fungování svého obchůdku s látkami a finišuje s přípravami na tradiční vánoční výstavu klubu.



Jak vás napadlo šít věci potřebné pro novorozence?

Akce proběhla před časem na internetu. Nemocnicím pomáhaly ženy v Brně a Ostravě, nám se myšlenka líbila a pojaly jsme ji po svém. První předání ušitých věcí a vděk primáře Bloudíčka nás zavázaly pokračovat dál. Letos jsme navíc dostaly pětatřicet tisíc korun od Chvalovic díky grantu spolkům a dobročinným projektům, který obec poskytla. Tyto peníze jsme prošily a všechny výrobky poputují na dobrou věc.





Šijete ve Znojemských strojírnách. Jak jste se vůbec do těchto prostor dostaly?

Dvě členky našeho klubu jsou spolumajitelkami Znojemských strojíren a umožnily nám se scházet a společně šít. Můžete mít peníze i dobrou vůli, ale jak nemáte prostor, všechno padá. Prostory jsou obrovské, každá má svoje místo a šije se nám zde opravdu dobře. Pokud zájem porodnice bude trvat, zavinovačky budeme šít dál. Letos jsme si dokonce přidaly práce, pokud jde o další dobrou věc. Pro Domov seniorů U Lesíka jsme pomáhaly dekorovat vzpomínkovou místnost, která je vybavená starým nábytkem, knížkami a obrazy. Ušilyjsme přehoz přes postel, polštáře a podsedáky. S obyvatelkami jsme měly i malé posezení. Jedné z nich udělalo obrovskou radost jen to, že si mohla k sobě přitisknout naši deku. Vzpomínala na to, že prošívané deky šila kdysi se svým manželem. Takové setkání mi strašně moc dalo a odpoledne i celou místnost jsme jim dokázaly zpříjemnit. Kvůli spoustě práce jsme letos nedělaly letní výstavu. Nedokázaly jsme to stihnout.



Vánoční výstava už klepe na dveře… Kdy a kde se uskuteční?

Vernisáž výstavy se koná 30. listopadu. Otevřeno pak bude do 21. prosince v přednáškovém sále Domu umění. Budou zde výrobky většiny členek klubu a také výrobky patchworkářek z Vídně. Objeví se zde samozřejmě vánoční motivy a vystavené věci bude možné si přímo na výstavě zakoupit. Říkáme si, že tím, že jde o jedinou výstavu v roce, budou zde opravdu krásné výrobky. Jediná je ale ve Znojmě, vystavujeme také u Pelhřimova. Výstava bývá v dubnu a květnu v žirovnickém špejcharu. Prostor je to úžasný, jde o starou sýpku v areálu tamního zámku. Textilie se zde vyjímají opravdu moc dobře a místo je to kouzelné. Letos jsme zde ukazovaly své věci již počtvrté.



Když jsme u výročí, nedávno jste slavila páté výročí fungování obchodu. Jak bylo těžké začít?

Říkala jsem si, že když po roce nepadnu, bude to dobře, když nebudu mít dluhy, bude ještě líp. A když se budou zákaznice vracet, bude to úplně nejlepší. Jsem spokojená a kolikrát se v obchodě zdržím i večer, když mám rozdělanou práci. Na oslavu pátých narozenin obchodu přišla spousta zákaznic a byla jsem mile překvapená, kolik mám příznivců.

Co je patchwork:

Patchwork je specifická textilní technika. Jedná se o sešívání malých, různě barevných kousků látek tak, aby vytvářely geometrické vzory. Výsledný výrobek bývá spojen v „sendvič“. Horní vrstvu tvoří patchwork, uprostřed bývá rouno a spodní vrstvu opět tvoří látka.

Nejčastěji se používá k výrobě dek, přehozů, polštářů, ale může být použit i pro výrobu batohů, textilních dekorací, teplých bund, kabátů a jiných oděvních doplňků.

Z barev a vzorů látek, které prodáváte, až zrak přechází, v tom dobrém slova smyslu. Kde je objednáváte?

Některé jsou české, hodně dodavatelů mám ze zahraniční. Laika často příjemně překvapí, jaké designy se také vyrábějí. Ráda nakupuji látky tak, že je vidím a osahám si je. Dodávky ze zahraničí trvají přirozeně déle, často musím objednávat dlouho dopředu. Nabídka je opravdu nepřeberná, zejména v Americe.



Začala jste šít, když jste měla malé děti. Podobně jsou na tom zřejmě i vaše kolegyně…

Snad každá žena, která si prošla dobou totality, kdy nebylo oblečení, má improvizaci v sobě zakódovanou. Platí zde známé pořekadlo, že „z nouze ctnost“. Dokážeme tedy snadno při tvorbě patchworku vyřešit, že je něčeho málo a něčeho se nedostává. Nedostatek povýšíme a výsledek vypadá lépe než původní záměr. Invence v patchworku se cení.



Vzory pro patchwork jsou již předem jasně dané?

Troufám si říct, že už je všechno vymyšlené a do tvorby nových vzorů se rozhodně nepouštím. Do svých výrobků mohu vnést svou barevnost, způsob prošití nebo spojit několik vzorů dohromady. Knížek se vzory mám spoustu a jen v jedné z nich je třeba pět tisíc vzorů z Ameriky a některé z nich používali lidé i před sto dvaceti lety.



Kde se vůbec patchwork vzal?

O sešitých kouscích kůží mluví už různé dávné nálezy ze starého Řecka a Říma. A fakt, že prošitá látka má výborné termoregulační schopnosti, znali už naši předkové. Prošívání postupně povýšili na zdobení. Mekka patchworku je přirozeně Amerika, je to ohromná země, která propojuje spoustu etnik a každé z nich má své vlastní vzory. Podle mého mínění má v tomto Evropa stále co dohánět. Myslím si, že Američankám chybí invence, která nám je naprosto vlastní.





Přibývá členek klubu? Umí k šicímu stroji zasednout i mladé dívky?

Počet se drží na dvaadvaceti. Některé odcházejí, jiné přibývají. Většina žen začala šít na děti. A když je šití chytne, začnou vymýšlet, co dál, a otevírají dveře do světa fantazie. Nyní se mi rozšířila klientela mezi mladými maminkami. Pomáhá jim i virtuální doba, díky internetu si předávají zkušenosti a návody jsou snadno dostupné. A ony umí informace využít. Fandím jim, objevily, že mohou mít originální a úplně jiné věci, než mají ostatní. Ruční práce je navíc úžasná terapie. Hlavu zaměstnáte šitím a vypustíte starosti.