Letitým problémem jsou podle něj hloučky lidí, bavící se před podnikem. Samotný zvuk hudby zevnitř prý slyšet není, případně tolik nevadí. „Celou noc je před podnikem nastartováno zhruba osm taxíků, občas se někdo předvádí se sportovním autem a rádiem puštěným na plné pecky. Nevyspíme se a to musíme třeba druhý den do práce,“ dodal Siman.

Noční klub v centru města v Rooseveltově ulici sídlí v rezidenční oblasti mezi domy, od nichž se hluk odráží a zesiluje. Vchod do podniku je ze sousední ulice 17. listopadu. Stížnosti obyvatel řešili na posledním zasedání i zastupitelé. V minulosti kvůli hluku lidé podepisovali petici. Došlo ke zkrácení otvírací doby podniku, místo v šest ráno zavírá ve tři.

Podle majitele Ladislava Bělíka se oproti předchozím letům ale situace zlepšila. Stížnosti považuje za práci konkurence. „Psali na nás stížnosti i v době covidu, kdy jsme měli zavřeno. Pravda ale je, že po zákazu kouření uvnitř chodí skupiny lidí ven, a postávají tam i ti, kteří nejsou hosty klubu a většinu z nich dovnitř ani nepustíme. Máme tři lidi v ochrance, zřejmě to ale nestačí a budeme ji muset posílit, aby posílali cizí lidi pryč,“ zvažoval nápravu Bělík. Snaží se hledat řešení, aby mohl podnik dál fungovat.

Úplně zavřít ho podle zjištění Deníku Rovnost ani nikdo nechce. Jedná se totiž o jediný noční podnik s diskotékou ve městě. „Je jen třeba nastavit řešení tak, aby se lidé bydlící v blízkosti vyspali. Nechceme bránit podnikání, ale pořádek by si měl před klubem sjednat provozovatel. Třeba posílením ostrahy. Tak, jak to funguje v jiných městech,“ navrhoval například opoziční zastupitel města David Štolpa.

Vedení města problém řeší již dlouhodobě, v minulosti fungoval u klubu i antikonfliktní tým. Oblast je rovněž pod zvýšeným dohledem městské a státní policie, včetně kamerového systému. „Město se po celou dobu snaží najít kompromis mezi oprávněnými požadavky bydlících a nočním životem a zábavou jiných obyvatel města. Dalším krokem je zorganizovaní osobního jednání majitele podniku, zástupců bydlících a vedení města. Po něm budou zastupitelstvu předloženy další kroky,“ ujistila mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická. Jednání se má na půdě radnice uskutečnit 9. května.

Už nyní má ale provozovatel klubu v hlavě plán, jak neutěšenou situaci řešit. „Problém je, že lidé nemají po zavírací době kam odejít a zdržují se před klubem, protože se chtějí bavit dál. Zvažujeme proto zřízení dalšího klubu v blízkém parku, kde by bylo otevřeno déle a kam by se přesunuli z obytné zóny,“ prozradil plány Ladislav Bělík.

Obyvatel domu Peter Siman to ale považuje za obrácenou logiku. „Máme problém s jedním podnikem v centru, tak otevřeme další? To je úplně opačný postup. Rámus se odehrává po celou otevírací dobu ne jenom po zavíračce. Je třeba hledat jiné, systémové řešení, aby byl po desáté hodině večer v obytné zóně klid,“ přál by si.