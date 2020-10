Už jsme zažili leccos, ale voda v Dyji o letošním září, to byla opravdu síla. Odporně páchla a byla plná sinic. Rybáři tahali z vody zelené kapry. Téměř měsíc jsme neměli na koupání ani pomyšlení. Tak mluví chataři a rybáři z okolí osady Farářka nedaleko Oslnovic.

Údolí řeky Dyje - ilustrační foto. | Foto: archiv

Deníku Rovnost si postěžoval sám šerif chatové osady Vítězslav Frank. „To, co tady bylo v polovině září, to byl hnus, kvůli kterému odjíždějí chataři domů, protože se tady nedá vydržet. O rybařině nemluvě. Voda hnije a odporně páchne. Na hladině jsou zelenomodré puchýře hnijící na hladině. Nic se s vodou neděje a řekl bych, že je to rok od roku horší,“ řekl Frank.