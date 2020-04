„Slíbili jsme, že v Kasárnách rozjedeme úsekové měření rychlosti. Na spuštění pracovali technici navzdory pandemii. Od prvního května jsme připraveni začít měřit,“ uvedl starosta Znojma Jan Grois. Informace o zahájení měření rozdělila obyvatele Znojma a okolí na dva tábory.

Jedni souhlasí, druzí namítají, že si radnice chce jen přivydělat. „Město si vydělá nějaké prachy navíc,“ myslí si například Radek Kahák.

Vedení radnice opakovaně zdůrazňuje, že tímto způsobem chce umravnit zbytečně rychle jezdící řidiče. „Skutečně nám nejde o pokuty, ale o zklidnění dopravy, na což si místní oprávněně stěžují. Potvrdilo nám to i kontrolní měření,“ sdělil před časem místostarosta Znojma Jakub Malačka.

Další řidiči postup Znojma chápou. „Jestli někdo za volantem nezvládá udržet pozornost, nemá za za ním co dělat. I tak má dvě možnosti, jak lze situaci řešit. Snížit rychlostní průměr zpomalením vozidla, nebo se na to vykašlat, pak si to zaplatit a příště si dát větší pozor. Jiné účinné opatření bohužel není,“ naznačil Radek Klouda.

Krajský koordinátor BESIPu Pavel Čížek vysvětluje, jaké jsou možnosti řešení. „Osobně jsem příznivcem úsekového měření zvlášť v místech, která jsou nebezpečná a doprava tam ohrožuje například chodce. Je jasné, že takové rozhodnutí města může rozdělit obyvatele na dva tábory. Na příznivce, kteří souhlasí a očekávají zklidnění dopravy, a odpůrce, kteří budou tvrdit, že radnice bude jen vydělávat peníze. Jenže, kdo ty pokuty bude platit? Nikdo přeci řidiče nenutí jezdit rychleji, než umožňuje zákon. Stačí tedy dodržovat předpisy a pokuty nehrozí,“ uvedl Čížek.

Jak expert dodal, zatím nikdo nevymyslel účinnější zbraň proti řidičům, kteří jezdí rychleji než by měli. „Samozřejmě jsou i stavebně-technické úpravy sinic, které zamezí zbytečně rychlé jízdě. Ale tím, že se například opticky zúží vozovka nebo se zaklikatí směry, se může situace ještě více zkomplikovat. I třeba pro rychlý průjezd aut složek IZS,“ naznačil Čížek.

Časem by mělo úsekové měření fungovat i v dalších částech Znojma. Třeba v Načeraticích nebo ve znojemské Evropské ulici. Jde o silnice první třídy, rovné, kde auta jezdí rychleji.