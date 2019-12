Znojmo /FOTO, VIDEO/ - Tři, dva, jedna, odstartováno! Úderem čtvrté hodiny sobotního odpoledne vyrazili z Masarykova náměstí ve Znojmě na dětskou kilometrovou trať ti nejmladší. Do Znojma poprvé přišel Wobenzym Christmas Night Run, který symbolicky zahájil bohatý program Znojemského Adventu.

Běh ve Znojmě | Video: Jiří Eisenbruk

Seriál nočních běžeckých závodů se letos běží již po šesté, do Znojma zavítal tentokrát poprvé a rozhodně by to nemělo být naposledy, byť je Znojmo nejmenším městem, kde se běží.