U praktického lékaře i ve sportovní hale se budou moci nechat naočkovat zájemci proti Covid-19 příští týden ve Znojmě. „Doktor Dominik Bláha nabízí všem zájemcům možnost nechat se naočkovat v jeho ordinaci, a to ve středu 8. prosince od osmi do čtrnácti hodin. Očkovat bude v ordinaci na adrese Dr. Milady Horákové 3687/10, Znojmo,“ informovala mluvčí znojemské radnice Soňa Bystřická. Vybírat si mohou zájemci z vakcín Pfizer, Moderna a Johnsson, bližší informace najdou na webu www.mudrblaha.cz.

Očkování ve Znojmě. | Foto: Nemocnice Znojmo

O víkendu 11. a 12. prosince se do sportovní haly na Dvořákově ulici vrátí i mobilní očkovací tým společnosti Podané ruce. Naočkovat se mohou nechat jak registrovaní, tak neregistrovaní zájemci od devíti hodin ráno do šesti večer vakcínou Pfizer. „Společnost Podané ruce již v listopadu dorazila do Znojma pomoci s očkováním, což významně zkrátilo čekací frontu. V průběhu tří dnů naočkovali více než tisíc zájemců. Poskytneme k těmto účelům potřebné prostory a vybavení,“ ujistil starosta Znojma Jakub Malačka.