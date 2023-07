Sváteční červencové dny na zámku ve Vranově nad Dyjí mohou prožít milovníci historie a památek. Čekají je totiž další speciální prohlídky pod taktovkou kastelánky Kateřiny Doležalové. „Po velkém zájmu o naše tematické prohlídky přidáváme další do letních měsíců. Kastelánské prohlídky jsou speciální trasou zaměřenou na výjimečný Sál předků. Pokud vám nestačí jen běžné okruhy, tato prohlídka bude pro vás ta pravá," pozvali správci zámku.

Výzdoba sálu předků na zámku ve Vranově nad Dyjí. | Foto: Se souhlasem NPÚ/Zámek Vranov n/D

Jedinečné šance se zájemci dočkají 5. a 6. července, následně také 25. července. Další termíny jsou vypsané na 1. a 2. srpna, začátky vždy dvacet minut po dvanácté.

Tematická prohlídka nabídne detailní informace o freskové výzdobě sálu předků od Johanna Michaela Rottmayera. Zájemci se nemusí obávat toho, že nemají odborné znalosti z oboru a výklad by byl příliš složitý. „Průvodcem vám bude paní kastelánka, která příběhy vypráví jako byste byli doma v obývacím pokoji. Co to znamená? Deky, polštáře nebo karimatky s sebou, ať si uděláte pohodlí a nebolí vás za krkem. Bude se na co dívat," pozval za vranovský zámek David Kvapil, který se mimo jiné stará i o propagaci.

Kapacita je omezená, vhodné je zakoupit vstupenky online. Zájemci mohou také volat na 770 137 500 nebo psát e-mail na adresu dolezalova.katerina@npu.cz. Více o této akci se návštěvníci dozví ZDE. Vstupné je 260 korun, snížené pak 210 korun, děti zaplatí osmdesát korun. Kastelánka Kateřina Doležalová vystřídala na vranovském zámku Radka Ryšavého loni na podzim.

Na zámku je nyní k vidění i výstava nazvaná Obrazem do krajiny Podyjí. Potrvá do konce září.

Za posledních pět let se zámek ve Vranově nad Dyjí přeměnil ve skvost. Rozsáhlou obnovu památky ocenili loni porotci soutěže Stavba roku 2022. Týmu architektů a řemeslníků, kteří na rekonstrukci pracovali pod vedením Národního památkového ústavu, udělilo cenu ministerstva kultury.