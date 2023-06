Jahody se šlehačkou, marmeláda nebo knedlíky s jahodami sypané tvarohem. Laskominy, které mohou lidé připravit z jahod, které právě dozrávají na poli v Božicích na Znojemsku. V Moravském Žižkově na Břeclavsku startují samosběry již v neděli 4. června.

Jahody jsou bohaté na antioxidanty a vitamín C. Ilustrační snímek. | Foto: se souhlasem Jahodárny Brozany

„Vyhlašujeme samosběr jahod a hrášku. Otevřeno bude od osmi ráno do šesti hodin v podvečer. Cena za jeden kilogram jahod je sedmdesát korun. Další samosběr jahod upřesníme,“ informoval Štefan Turoň na sociálních sítích. Jahody v Božicích zdražily o pět korun, loni stál kilogram jahod pětašedesát korun. Roku 2021 byly jahody za šedesát a předchozí rok za pětačtyřicet korun. „I tak je cena poměrně příznivá proti obchodům. Viděla jsem i jahody za sto třicet nebo sto padesát korun kilo. A vůbec nevoněly a dětem moc nechutnaly,“ řekla například Daniela Vošmerová.

Sběr zde začal již na konci května a další termín byl v sobotu 3. června.

Hrášek zde stojí čtyřicet korun za kilogram.

Nakoupit jahody si mohou lidé také v Dobšicích nedaleko Znojma, a to za zvoničkou od úterý 30. května. Kilo oblíbeného ovoce přijde na devětaosmdesát korun. Jahody jsou k dostání také v Zelené zahradě v ulici Milady Horákové ve Znojmě.

Nasbírat si jahody mohou lidé také v Moravském Žižkově na Břeclavsku. Samosběr zde vyhlásili na neděli, pondělní avízovaný termín zrušili kvůli předpovědi počasí. „Na pondělí hlásí déšť, o novém termínu budeme informovat. Jahod bude ještě dostatek," vzkázali zákazníkům z Ovocnářství Buzrla. Cena je stejná jako loni. Za kilo ovoce zaplatí zákazníci pětasedmdesát korun. Platba je možná i kartou.

Loni byl o jahody velký zájem. Podle Pavly Klimové z Břeclavi je samosběr výhodnější, než pěstovat plody na zahrádce. „Doma jich uzraje pár na ochutnání, tady si nasbírám za chvilku plný koš,“ nechala se slyšet loni při sběru v Moravském Žižkově.

Zdroj: FB/Jahody Šakvice

Plno bývá také v Šakvicích na Břeclavsku. Video je ze samosběru roku 2020.

V sobotu 3. června mohou zájemci sbírat také v Kupařovicích na Brněnsku, a to na poli u zámku. „Začínáme v půl osmé, pokud dorazí spousta zájemců, do dvanácti už nebude co sbírat," vzkázali zástupci Zeleniny Kovář na sociálních sítích. Za kilo jahod lidé zaplatí sedmdesát korun a platit mohou pouze hotově. Pole bylo vysbírané za pár hodin.

O dalších termínech budou všichni farmáři informovat.