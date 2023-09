Bezmála třicet korun za kilo. Tolik zaplatí kupující za kilo brambor v obchodech. Bez této zeleniny se ale jídelníček domácností jen těžko obejde. Využití totiž má na desítky různých způsobů. Nyní mají zájemci z jihu Moravy příležitost, nasbírat si brambory přímo u pěstitelů. Plán na nadcházející víkend tak může být jasný. Pořádné boty, pracovní oblečení a rukavice.

Samosběry brambor začaly. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/Michal Bílek

Jednu z možností, jak přijít poměrně levně k vlastnoručně posbíraným bramborám, nabízejí zemědělci na poli mezi Hostimí a Jiřicemi u Moravských Budějovic na Znojemsku. Zájemce zde přivítají v sobotu 23. září a v neděli 24. září od devíti ráno do šesti hodin večer. Termíny pak pokračují následující čtvrtek, pátek, sobotu a končí v neděli 1. října. Kupující zaplatí deset korun za kilogram. Vhodné je mít vlastní nádoby a pytle. V případě nepříznivého počasí se samosběr nekoná.

Pro zeleninu mohou lidé vyrazit také do Žerotic na Znojemsku. V sobotu 23. a v neděli 24. září je od osmi ráno vyhlášený samosběr mrkve, špenátu, řepy, dýně, rajčat nebo lilku.

Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi na Brněnsku samosběr brambor nenabízí, ale kdo má zájem, může si je objednat na uskladnění. Odběr bude možný od 1. října, kromě brambor lze objednat i cibuli. Za brambory lidé zaplatí šestnáct korun za kilo, za cibuli pětadvacet korun.

Jablka přímo ze sadu

Natrhat si čerstvá jablka mohou lidé v Brně v Sadech ve Starém Lískovci. Samosběr trvá do neděle 24. září. Otevřeno bude každý den včetně víkendu od devíti do pěti hodin. „Parkování v sadě je zajištěno, vozík na dovoz beden z řádku k autu také. K otrhání bude odrůda Šampion za obvyklou cenu z posledních let, tedy dvacet korun za kilogram. Platba je možná kartou nebo hotově a účtenka je samozřejmostí, k dostání budou přímo v sadě i mošty,“ vzkázali organizátoři na sociálních sítích s tím, že neplánují možnost sběru padaných jablek. Upozornili také na to, že jablka mají částečný defekt od krup.

Nakoupit si jablka a hrušky přímo v sadu mohou zákazníci například ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Otevřeno je ve všední dny od deseti do pěti a v sobotu od devíti do dvanácti. Nyní jsou dostupné tyto odrůdy jablek Gala, Bohemia, Golden, Jonagold a Red delicious. Hrušky v nabídce jsou Lucasova, Konference, Dicolor a Boskova lahvice.