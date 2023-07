Samosběr je fenomén dnešní doby. Ušetří peníze farmářům i zákazníkům. Po jahodách i česneku přišly na řady brambory i okurky. A pár meruněk tam, kde počasí alespoň trochu přálo.

Meruněk je letos na stromech jen malé množství. Poškodily je jarní mrazy. | Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Právě meruňky si mohou natrhat zájemci v neděli 16. července v Sedleci u Mikulova na Břeclavsku. „Bez předchozí domluvy může tentokrát dorazit každý, kdo si chce zkusit nasbírat meruňky. Samosběr je od devíti do jedenácti dopoledne a pak od čtyř do šesti odpoledne. A bude pomalu končit,“ ohlásili sadaři ze Sedlece na sociálních sítích.

Cena je letos dvacet korun za padané meruňky a čtyřicet korun za trhané ze stromu. „Padané meruňky jsou vhodné například na marmeládu, nebo na pálenku. Na meruňky ze stromů, které se ideálně hodí třeba na zavařování, si na vlastní nebezpečí můžete přinést žebřík, ale máme v sadu k zapůjčení česáčky. Při česání používejte prosím česáček ke svému účelu, jsou poměrně křehké a opravdu to není klepadlo na třepání či dokonce lámání větví,“ upozornili.

Na meruňky je možné vyrazit také do Horních Věstonic na Břeclavsku, a to v pondělí 17. července. Samosběr v sadech Machů na Znojemsku bohužel tentokrát nebude. Týká se to meruněk i třešní. Třešně mohli trhat lidé v Krumvíři na Břeclavsku, ale úroda již skončila. Farmáři z Domácího dvora Krumvíř slibují sběr dalšího ovoce, například švestek a zájemci mají sledovat jejich facebook.

Letošní úroda ovoce v sadech profesionálních pěstitelů je kvůli jarním mrazům nižší. Zásadní poškození zaznamenali pěstitelé meruněk a broskví, u nichž bude úroda proti běžným letům sotva třetinová. Informoval o tom před časem předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík.

Ovocné sady letos nejvíce zasáhly dvě vlny mrazů. Jedna přišla na konci března a druhá na začátku dubna. „Po teplé zimě začaly kvést meruňky na jižní Moravě již kolem 20. března. Stromy pak kvůli chladnému jaru kvetly netypicky velmi dlouho dva měsíce až do druhé poloviny května,“ řekl Ludvík.

Česnek již dosbírali ve Velkých Bílovicích na Břeclavsku. Samosběr brambor, okurek nakladaček, další zeleniny či drobného ovoce hlásí ale farmáři z Žerotic na Znojemsku. „V pondělí a úterý 17. a 18. července od čtyř do sedmi hodin odpoledne je vyhlášený samosběr. Zákazníci si nasbírají podle zájmu bílý rybíz, cibuli, červenou řepu nebo cukety. Ceny jsou bílý rybíz 100 korun za kilo, cibule dvacet korun za kilo, červená řepa mangold třicet korun za kilo a cuketa či patizon deset korun za kilo,“ informovali.

O uplynulé sobotě sbírali zákazníci zatím ještě drobnější brambory a limit byl deset kilogramů na osobu. Kdo má zájem o zavařování okurek a hledá vhodný zdroj, může si zapsat do kalendáře termín 21. července. „Samosběr nakladaček je v Žeroticích v pátek 21. července, a to pouze po telefonické domluvě na čísle 733 665 790,“ ohlásili farmáři na sociálních sítích.

Okurky pořídí lidé také v Blatnici pod Svatým Antonínkem na Hodonínsku, mohou si buď objednat již nasbírané nebo přijít a na pole si natrhat sami. V obou případech je ale žádoucí SMS na telefon 770 689 179. Na místě koupí také cibuli, česnek nebo brambory.

Pro brambory lidé často míří i na Vysočinu. Samosběr ohlásila Farma Brož, která se nachází na Havlíčkobrodsku. Brambory vyorají přímo na řádek, výhodou je, že brambory nejsou potlučené a sběrači mají možnost téměř neomezeného výběru. „Samosběr je v obci Radňov u Květinova naproti dýňové samoobsluze. Brambory stojí deset korun za kilogram. Na místě Vám můžeme prodat pytle, které přijdou na pět korun za kus. Pokud nechcete využít možnosti samosběru je možné zakoupit i pytlované brambory za dvacet korun za kilo, ale po předchozí zprávě. Jedná se o ranou odrůdu není vhodná k dlouhodobému skladování. Další termín bude 22. července,“ informoval na sociálních sítích zemědělec David Brož.

Pro česnek a brambory lze zamířit do Radňovsi na Žďársku. Česnek s natí bude po domluvě v úterý 18. července, brambory jsou k dispozici stále. Zákazníci za česnek zaplatísto korun za kilo, brambory přijdou na dvacet korun.