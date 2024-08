Nový rozpis začne platit v blížící se sezoně. „S finálním řešením jsme zatím nebyli seznámeni. Dobrá zpráva ale je, že se věc řeší a výsledek by měl uspokojit požadavky lidí, kteří saunu museli odepsat, protože jim společný režim nevyhovuje,“ dodal Kacetl.

Oddělení provozu potvrdil i sám ředitel Správy nemovitostí města Znojma Marek Vodák. „Dohodli jsme se, že vyčleníme jeden den v týdnu pro muže, jeden pro ženy a uvidíme, jak se na to bude veřejnost tvářit a jestli o to bude zájem, nebo ne. Pak to vyhodnotíme a zařídíme, co bude dál,“ sdělil. Ve které dny bude provoz oddělený, se teprve rozhodne.

Wellness v krytém bazénu včetně sauny bude přístupný nejspíš od 1. října. „V září zatím neotevřeme, ještě je teplo a poptávka ze strany veřejnosti není. Provoz sauny také není nejlevnější, i ve starých lázních se otevíralo vždy od prvního října,“ popsal Vodák, kdy se mohou vyznavači saunování do sauny těšit.

close info Zdroj: se souhlasem Zdeňka Brabce zoom_in Jeden den bude určený pro ženy, jeden pro muže. Dalších pět dní zůstane společných.

Názory na společné saunování se liší, někomu nevadí, jiní jsou proti. „Do sauny chodím ráda, zároveň se ale stydím, takže společný provoz není pro mě. Pokud ale bude nějaký den určený jen pro ženy, ráda ho využiju,“ uvedla například žena ze Znojma, jež se představila pouze jako Anna.

Bez uveřejnění celého jména si přál promluvit i Ladislav, jemuž naopak společný provoz nevadí. „Chodím do sauny pravidelně a je mi jedno, jestli jsou kolem mě muži nebo ženy. Chápu, že to může být někomu nepříjemné, v případě potřeby se však může člověk zabalit do prostěradla, které tam bývá k dispozici,“ poznamenal.