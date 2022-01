Za bránu zaplatí Miroslavští přes šest set tisíc korun, při červencových oslavách u ní také předají významným osobnostem města symbolický klíč a pokřtí novou knihu o historii města.

Tím ale jejich plány nekončí, rádi by bránu doplnili také velkolepým sedm metrů vysokým křížem. Na ten ale vyhlásili sbírku a prvního ledna otevřeli transparentní účet. Z potřebného jednoho milionu dvě stě tisíc korun na něm zatím přibylo zhruba dvacet tisíc, kterými přispěl starosta Martin Plechatý. Lidé ale mohou darovat i jednu korunu. „Před více než sto lety se právě takto občané spojili a díky sbírce postavili radnici. Chceme na to navázat. V horní části kříže bychom pak umístili schránku se vzkazem budoucím generacím a seznamem dárců,“ plánuje starosta.

Základnu kříže by zdobila nekonečná spirála s osmi sty dalšími malými kříži, k nimž bude za každý další rok přidán další. „Stát by mohl u katolického kostela,“ doplnil Plechatý. Pokud by se sešla na účtu významnější částka peněz, doplatilo by město zbytek z radniční pokladny.