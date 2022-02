Do oprav a investic chtějí dát Znojemští 546 milionů, významná část směřuje do sociální péče a školství. „Pokud bych měl vypíchnout některé z plánovaných investic pro letošní rok, byla by to určitě revitalizace parku Kolonka za 22 milionů korun, oprava ulice Kollárova za 11 milionů nebo oprava krovu radniční věže za 13 milionů,“ nastínil Malačka.

Bazén, školy nebo raději silnice: Znojemští budou řešit co s miliardou korun

Největší část výdajů spolkne stavba nového bazénu v Louce, který město začalo již v loňském roce stavět. Kolem plánovaných investic byla na zastupitelstvu živá diskuse, se schodkem nesouhlasili především opoziční zastupitelé, kteří se vyjadřovali v duchu nehospodárného nakládání s penězi města. Koalice je ale jednotným postojem přehlasovala.

Výhrady mají i členové uskupení Znojmáci. „Plánovaný schodek rozpočtu je astronomický ve výši přibližně třetiny celého rozpočtu. Starosta Malačka ale tvrdí, že jsou účty města ve skvělé kondici. Podobně si pochvaluje zvýšené investice, ale přechází, že je to kvůli zvyšující se ceně stavby bazénu v Louce, která je navíc z větší části financována z úvěru,“ vyjádřili nelibost na své facebookové stránce těsně před zasedáním zastupitelů.

Podle Malačky se jedná o plány, které mají velkou rezervu díky konzervativní metodě výpočtu. „Například v roce 2019 jsme počítali se schodkem 49 miliónů korun, ale nakonec jsme skončili v přebytku 128 miliónů korun. Z těchto a také dříve naspořených prostředků bychom tedy letošní plánovaný schodek ve výši 77 miliónů korun dofinancovali. Samozřejmě uděláme maximum proto, abychom i v letošním roce ideálně skončili v přebytku,“ ujišťoval Jakub Malačka.