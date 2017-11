Šéf pivovaru: V ležáckém tanku máme raritu. Má speciální chmel a vinnou kvasnici

Znojmo /ROZHOVOR/ – Třiačtyřicetiletý rodák z Brna Miroslav Harašta zcela propadl pivu. Nikoli však jako konzument, naopak, výroba piva jej živí. Je ředitelem Znojemského městského pivovaru. Deníku Rovnost poskytl exkluzivní rozhovor.

Znojemský městský pivovar vede třiačtyřicetiletý rodák z Brna Miroslav Harašta.Foto: Deník / Krutiš Dalibor

Jak se rodák z Brna dostane ke znojemskému pivovaru?

Moje vazba ke Znojmu vznikla už na základní škole, exkursí do znojemského pivovaru. Nebyla tam žádná brána jako dnes, nebyla jižní cesta, průchod k rotundě byl přes pivovar. To je můj první zážitek, který si z dětství ve vztahu ke Znojmu a pivovaru vybavuji. V mládí jsem jezdíval na pionýrské tábory. Jezdil jsem s dětmi ze Znojma a skamarádil jsem se s člověkem, za kterým jsem později jezdil. A opět jsme skončili u hradu na prohlídce u pivovaru. No a třetí nejsilnější moment byl pro mne ten, když společnost Starobrno koupila pivovar Hostan. Mne tehdy vyslali jako ambiciozního brand manažera do pivovaru Hostan, abych v něm udělal marketingový audit a řídil značku Hostan. Když se nyní podíváte na našeho největšího konkurenta, značku Hostan, tak všechny vizuály jsou moje práce.

Pivovar bude brzy slavit dva roky plné výroby…

Je to tak. 17. listopadu budeme slavit druhý rok vaření piva. Máme za sebou 5 000 hektolitrů piva a spoustu zkušeností. A také kvalitní produkt, na který jsem pyšný. Začali jsme na 2000 hektolitrech, letos děláme asi 3000 hektolitrů. Plánujeme rozšíření kapacity tak, aby výstav piva byl 5000 hektolitrů ročně.

Lidé, kteří procházejí kolem pivovaru, mohou sledovat v jedné jeho části bourací práce. Co se tam děje?

Postupně kultivujeme další části pivovaru tak, jak jsme slíbili znojemské radnici. Bouráme kuželnu a garáže.

Bude v pivovaru restaurace?

Tento měsíc jsem získal informaci, že Heineken upouští od opčních limitů nabízení a prodávání jiného piva než piva z portfolia Heineken v areálu pivovaru, takže se plnou silou vrháme do budování pivovarské restaurace v první části našeho pivovaru.

Znojemský pivovar připravuje netradiční speciál s vinnými kvasnicemi. O co jde?

Tradiční výroba vína je založená na spontánním kvašení. Na hroznech jsou přirozené kvasnice z dané oblasti, které se s lisováním dostávají do vína a to začíná spontánně kvasit. Pan Kilián ze společnosti Ampelos ve spolupráci s Výzkumným ústavem pivovarsko-sladařským extrahovali kvasnici, která je specifická pro Znojemsko. Pana Kiliána napadlo zkusit použít vinnou kvasnici na výrobu našeho znojemského piva.

