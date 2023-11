Se zveřejněním pánové nezaváhali ani chvíli. „Byli jsem v takové dobré náladě, tak jsme to prostě hodili na sociální síť. Lidé to začali hned komentovat. Kladně i záporně, to je jasné a v pořádku. Nemyslím si ale, že bychom se dopustili něčeho špatného. Když vidíme, že se děje něco, co by se dít nemělo, máme přece právo to natočit a zveřejnit,“ je přesvědčený muž ze Znojemska.

Co se ve Znojmě v noci na neděli odehrálo, nyní zjišťují policisté. „Videem se zbývá Odbor vnitřní kontroly Krajského ředitelství v Brně. Kolegové musejí situaci prošetřit a zjistit, co se vlastně stalo,“ okomentoval pro Deník jihomoravský policejní mluvčí Pavel Šváb.

Podle spoluautora videa, s nímž redakce hovořila, by se dvojice policistů ze svého chování měla zpovídat. „Bylo evidentní, že se nic nestalo. Kdyby ano, holka by si šla sednout na sedadlo dozadu. Tam ji ostatně i policista nejprve naváděl. Podle mě by se tím nadřízení těch policajtů měli zabývat a třeba je pokárat. Bezdůvodně totiž zneužili svojí policejní pravomoci. Já to ovšem nikam dál posílat nehodlám, stačí, že jsme ho zveřejnili na sítích,“ nechal se slyšet muž.

Noční scéna ze Znojma se postupně začala šířit po internetu. Komentovaly ji vyšší desítky lidí. Mezi nimi například i Lubomír Bauer. „Pomáhat a chránit, to je jejich cíl. Pomohli udělat selfie a ochránili tím, že dívku dovezli v pořádku domů,“ napsal muž a neopomněl přidat usměvavý smajlík.

Zdroj: Youtube

S větší vážností brala video naopak například Ladislava Michálková. „Zajímalo by mě, jestli to autor poslal na policii. Protože pokud vím, tak svezení s majáčky je problém. Když nás převážela sanitka do Brna s dcerou s onkologickým onemocněním a horečkami, řekli mi, že bez doporučení lékaře nemohou majáky použít. Když vidím tohle, tak mě to pěkně naštve,“ srovnala.

I Michálková si myslí, že by měli být policisté za své jednání pokáraní. „Je to jejich hloupost. Prostě chtěli udělat dojem. Aspoň si to myslím. Chlapi jsou jednoduchá zvířátka. Podle mě přemýšleli něčím jiným než hlavou,“ zmínila Michálková.

Video viděli i představitelé znojemské radnice. „Jelikož se jedná o hlídku Policie České republiky, vůbec nám nepřísluší událost jakkoli komentovat. Navíc vůbec nevíme, o co konkrétně v tomto případě šlo,“ vzkázal její mluvčí Pavel Kovařík.