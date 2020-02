Dosluhující senátor Pavel Štohl Deníku Rovnost řekl, že se rozhodne až za měsíc, svoji kandidaturu před časem nevyloučila Růžena Šalomonová, která o křeslo v Senátu usilovala už v roce 2002. Pokud získá širší podporu, nevylučuje kandidaturu také starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

O tom, že Třetinu podpoří, mluví již nyní nahlas například křesťanští demokraté. „Vypadá to tak, že dohoda o podpoře bude s právě panem Třetinou. Záležet bude ještě na celostátním vedení, jak rozhodne, ale bude to brzy,“ uvedl šéf šéf lidovců na Znojemsku Jiří Němec.

Regionální vedení Třetinovy mateřské TOP 09 ústy svého předsedy Vlastimila Kocandy tvrdí, že oficiálně ještě nic neoznámilo. „Snažíme se v rámci demokratického spektra na kandidátovi domluvit. Byli bychom samozřejmě rádi, kdybychom pana Třetinu jako kandidáta demokratického bloku v Poslanecké sněmovně mohli představit,“ naznačil Kocanda.

Sám starosta Moravského Krumlova říká, že nominaci na senátora by vzal jako velkou čest. „Jsme ve velmi intenzivním kontaktu s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, která s předsedy jednotlivých politických stran jedná o různých variantách. Pokud podpora mé osoby bude nejen z TOP 09, ale i z jiných stran, a pokud to výkonný výbor odsouhlasí, budu na Znojemsku na senátora kandidovat. Senát je pro mne velmi vážená a ctěná instituce. Vnímám to jako ocenění mojí práce a podpory si velmi vážím,“ svěřil se Třetina.

Případné protikandidáty nechtěl nikterak hodnotit. „Není mým zvykem komentovat jiné kandidáty. Nikdy jsem to nedělal, nebudu to dělat ani nyní,“ dodal Třetina.

Kandidaturu komunistického poslance Kováčika potvrdil předseda okresního výboru strany Miroslav Vlašín. „Okresní konference v lednu potvrdila nominaci předsedy poslaneckého klubu KSČM Parlamentu Pavla Kováčika. Formálně jej ještě musí potvrdit ústřední výbor,“ konstatoval Vlašín.

Další jména kandidátů budou nejspíš až koncem března. Nejasné je i to, zda bude obhajovat senátor Pavel Štohl. „Termín pro své rozhodnutí jsem posunul na konec března. Zatím rozhodnuto není,“ řekl stručně Štohl.

Důležitým krokem může být také rozhodnutí v zemi dnes vládnoucího hnutí ANO. Znojemský poslanec za toto hnutí David Štolpa Deníku řekl, že stále jednají o kandidátovi za toto hnutí. „Jednáme, máme několik kandidátů, v tuto chvíli však jména zveřejňovat nebudeme. Jasněji by mělo být koncem března,“ naznačil Štolpa.

Přestože už oni v prosinci svoji kandidaturu naznačila znojemská zastupitelka Růžena Šalomonová, vedení znojemské SDP, za které je zastupitelkou její jméno dosud nepotvrdilo. „Konference, která o tom rozhodne bude až v březnu. Nyní tedy žádné jméno zveřejňovat nebudeme,“ řekla předsedkyně SPD na Znojemsku Petra Svedíková Vávrová.

Nejasné je zatím i to, koho podpoří znojemští Piráti. Vlastního kandidáta totiž stavět nebudou. „To jediné mohu jistě potvrdit. V současné době hledáme a také čekáme, jestli se někdo vyjádří se žádostí o naši podporu,“ řekl předseda regionálních Pirátů Lukáš Dubec.

Mezi lidmi na Znojemsku se také spekuluje o případné kandidatuře starosty Znojma Jana Groise. Ten před časem Deníku řekl, že mu není ještě čtyřicet let, takže nesplňuje podmínky pro možnost být senátorem. Grois ovšem své čtyřicátiny oslaví letos 21. května, takže zákonnou podmínku věku by v případě kandidatury naplňoval.

Přesný termín voleb do Senátu ještě není vyhlášený, k volebním urnám i na Znojemsku zamíří lidé na podzim tohoto roku.