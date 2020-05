Senátor Štohl sice v pondělí uvedl, že za sociální demokraty na Znojemsku bude kandidovat současný starosta Znojma Jan Grois, ten to zatím stále ještě nechce oficiálně potvrdit. „Usnesení ČSSD je takové, že bude napříč politickým spektrem hledat vhodného kandidáta. To stále děláme,“ reagoval Grois.

Potvrzený není ani další případný kandidát na post senátora, starosta Moravského Krumova Tomáš Třetina. „Kandidáta demokratických stran už sice máme, dokonce existuje dohoda se stranami, které jej budou podporovat, mediálně jej však chceme prezentovat asi za dva týdny,“ nastínil předseda TOP 09 v regionu Vlastimil Kocanda.

Podle informací Deníku by tím kandidátem měl být právě moravskokrumlovský Třetina. „Jsme ve velmi intenzivním kontaktu s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, která s předsedy jednotlivých politických stran jedná o různých variantách. Pokud podpora mé osoby bude nejen z TOP 09, ale i z jiných stran, a pokud to výkonný výbor odsouhlasí, budu na Znojemsku na senátora kandidovat. Senát je pro mne velmi vážená a ctěná instituce. Vnímám to jako ocenění mojí práce a podpory si velmi vážím,“ svěřil se před časem Třetina.

Kterého kandidáta podpoří, zatím nechtějí odhalit ani regionální Piráti. „Rozhodně to nebude kandidát KSČM. Vlastního kandidáta stavět nebudeme, ale o podpoře ještě není rozhodnuto,“ konstatoval oblastní šéf Pirátů Lukáš Dub.

Ani z hnutí ANO zatím nezaznělo jasné jméno. „Kandidáta do Senátu budeme na krajské úrovni projednávat až v příštím týdnu,“ naznačil poslanec za ANO David Štopla.

Jediný jistý je tak stále jen poslanec KSČM Pavel Kováčik. O jeho nominaci komunisté informovali už loni v prosinci.

Podle politologa Miloše Gregora je logické, že levicové strany na Znojemsku svého kandidáta postaví. „Tedy komunisté, sociální demokraté a ANO. U ostatních stran to takový smysl nedává. Pravicové a středové strany by spíše měly hledat kompromis a hledat jednoho společného kandidáta. Výjimku mohou tvořit regionálně silné osobnosti, ale nejsem si jist, že taková na Znojemsku nyní je,“ naznačil už dřív Gregor.