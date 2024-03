Na Sídlišti má svůj domov na dva tisíce lidí. Město plánuje prostor zmodernizovat. Společně s úpravou veřejných prostranství vyřeší sítě a nové napojení teplovodu. „V první řadě budeme řešit budoucí napojení Sídliště na horkovod z Dukovan do Brna. Připojí se také další budovy a objekty směrem na Polánku a Jamolice,“ poukázal Třetina.

Oživení Sídliště je podle starosty města Tomáše Třetiny součástí dlouhodobé strategie. „Nyní budeme opravovat silnice a chodníky na Znojemské,“ sdělil Třetina. Část nutných oprav je už podle něj hotová, byly to záležitosti, které nesnesly odkladu.

Na vyřešení napojení tepla naváže moderní podoba prostranství. „Jsou to chodníky, hřiště, odpočinkové nebo herní plochy a především parkovací místa. Sídliště je z doby, kdy architekt počítal s jedním autem na jeden byt. Nyní již má každá rodina dvě nebo tři auta,“ počítal Třetina s tím, že město nechce jít cestou úbytku zeleně.

Nový vzhled Sídliště je záležitost dalších deseti let.

Krumlov začne s obnovou sídliště. Přibude zeleň a hřiště

Veřejná debata

Lidé se již se zástupci města a odborníky v těchto dnech setkali. „Architekt Zbyněk Ryška vysvětlil, co je architektonická soutěž a co územní studie. Přítomní se mohli podívat na ukázky různých řešení z jiných měst. Představil je krajinářský architekt Michal Marcinov,“ sdělila za město Eva Fruhwirtová, která má v Moravském Krumlově na starosti propagaci.

Jak doplnila, Marcinov se zastavil mimo jiné u vodních prvků, prostorů pro veřejné setkávání, herních prvků a míst pro grilování a zeleně. „Dopravní inženýr Karel Říha se zaměřil na možnosti parkování a dopravního řešení,“ doplnila Fruhwirtová.

Lidé ovlivní nový vzhled sídliště v Moravském Krumlově

Podle starosty Tomáše Třetiny šlo již o druhé setkání. „Jsem rád, že lidé dorazili a do diskuze se zapojili. Šlo o druhou debatu, v minulosti jsme již podobné setkání měli,“ řekl.

Dotazník, který město nyní zveřejnilo, má za úkol zjistit, co lidé upřednostňují ještě před začátkem architektonické soutěže. „Účast bydlících nám pomůže lépe utvářet budoucnost Sídliště,“ sdělila Fruhwirtová.

Dotazník je k nalezení tady: https://forms.gle/MKwgAB8gDJCKmdVg7

Parkovací místa

Jednou z největších bolístek je podle oslovených místních lidí parkování na Sídlišti. Potvrzují tak pohled města. „Řada z nás dojíždí za prací, je to nutnost, podniky ve městě totiž postupně skončily,“ poukázal jeden z bydlících. Jméno si uvést nepřál. Redakce ho zná.

Zda bude dostatek míst pro auta, je pro obyvatele zásadní otázka. Někteří mluví o tom, že by jim nevadil parkovací dům, kde by si bez problémů zaplatili. A měli by místo k parkování jisté.

VIDEO: Řidiči, nohu z plynu. Hrozí pokuty. Na Znojemsku přibudou nové radary

Ohledně prostorů pro veřejné setkávání jsou skeptičtí. Uvažují o tom, zda jsou další lavičky a hřiště na Sídlišti nezbytné. Místo pro setkávání například dříve narozených by podle místních mohlo být na Vrabčáku nebo v „Borovičkách“, hřiště třeba u koupaliště. Nikoli v samotném centru Sídliště. „Pokud jsou lavičky nebo prolézačky v blízkosti domů, ruší nás mladí, kteří se tam scházejí. Pokud má vzniknout nové hřiště, upřednostnila bych například Novosady, tam žádné nemají. A maminky musejí s dětmi na Sídliště,“ řekla obyvatelka Krumlova.