Šikovné ženy z parchworkového klubu obdarovaly nemocnici. Už podesáté

Dětské zavinovačky, povlečení a povlaky na kojící polštáře předaly jako dar znojemské nemocnici ženy ze patchworkového klubu. Dar v hodnotě 50 tisíc vznikl i díky přispění obce Chvalovice, která klubu přispívá na textil a materiál. „Před deseti lety jsme oslovily s kolegyněmi novorozenecké oddělení s dotazem, co je potřeba, co by bylo možné ušít, aby bylo k užitku,“ přiblížila první předání daru Jitka Kubíková, jedna ze zakládajících členek Pachworkového klubu. Následně se tyto dary staly pro členky klubu tradicí.

Členky Patchworkového klubu Znojmo přinesly dary pro znojemskou nemocnici. | Foto: Archiv Nemocnice Znojmo