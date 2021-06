Silničáři mají problém. Pokáceli živé stromy u Lechovic. Prošetří je inspekce

Jen pařezy místo vzrostlých zelených stromů překvapily zkraje tohoto týdne řidiče jedoucí po silnici I/53 od Lechovic do Znojma. Vzaly za své kvůli přípravám na rekonstrukci hlavního tahu z Brna do Znojma. „Byl to docela tristní pohled na podřezané stromy v plném zdraví. Teď už tam bude jen řepka, proč se nekácelo alespoň v době vegetačního klidu?“ reagoval Václav Bauckmann, který spoušť viděl mezi prvními v pondělí ráno.

Pokácení víc jak čtyř desítek zelených ořešáků budou teď muset státní silničáři vysvětlit komisařům z České inspekce životního prostředí. Porušili totiž základní pravidlo, umožňující kácet stromy výhradně v době vegetačního klidu. Rostly v katastru několika obcí v úseku mezi křižovatkou na Bantice a kruhovou křižovatkou na Suchohrdly a Dyji. „Kácení dřevin bylo dle informací od starostů obcí Těšetice a Práče povoleno, ale v době vegetačního klidu. Kácení započalo ve čtvrtek třetího června, došlo tedy k porušení této podmínky,“ potvrdila Alena Knotková z tiskového oddělení kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje. Stejně reagoval i starosta Práčí Zdeněk Dvořák. „Rozhodnutí o povolení kácení jsme vydali podle krajské metodiky odboru životního prostředí. Ta umožňuje kácet dřeviny od začátku října do poloviny března,“ upřesnil. Šumná: nová základna? Rychlejší výjezdy sanitek na Vranovsko. Podívejte se Přečíst článek › Podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) bylo pokáceno čtyřiačtyřicet stromů v havarijním stavu v katastrech obcí Dyje a Tasovice. „Ponechány byly jen stromy, kde dochází k výskytu hnízdícího ptactva. Tyto budou pokáceny na přelomu července a srpna. V současné době jednáme se zbývajícími obcemi, v jejichž katastrech se nachází pětaosmdesát stromů, které bude nutno pokácet, abychom dostáli podmínkám vydaných rozhodnutí i mimo období vegetačního klidu,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Důvodem je podle ní archeologický průzkum před stavbou. „Ze zákona jsme povinni před každou stavbou archeologický průzkum provádět,“ dodala Ledvinová. To ale podle starosty Práčí na situaci nic nemění. „Mají stromy kácet v zimě,“ reagoval. FOTO: Znojemští navrhli projekty městu, chtějí hřiště a stromy Přečíst článek › Nedovolený zásah státních silničářů už mají na stole komisaři ze státní inspekce životního prostředí. „V pondělí byly poslány na ČIŽP už dva podněty ohledně předmětného kácení. Ta celou situaci prošetřuje,“ potvrdila za Jihomoravský kraj mluvčí Alena Knotková. Státní silničáři oznámili rekonstrukci silnice I/53 v úseku od kruhové křižovatky ve směru na Dyji a Suchohrdly po Lechovice, na konci minulého roku. Stát má téměř čtyři sta padesát milionů korun. Pokácené stromy na I/53



- 44 vzrostlých ořešáků pokácelo ŘSD u silnice I/53 mezi obcemi Dyje a Bantice.



- Povolení bylo vystaveno na dobu vegetačního klidu, do poloviny března.



- Porušení zákona prošetří Státní inspekce životního prostředí.



- Další stromy se ŘSD chystá pokácet na přelomu července a srpna.

