Je tedy pravděpodobné, že oprav silnic či mostů by mohli krajští silničáři letos zvládnout ještě více. Daří se jim ušetřit i při soutěžích na zhotovitele staveb. „Začínáme soutěžit stavby pro letošní rok a pokračuje trend z minulého roku. Loni jsme u celoplošných oprav soutěžili projekty za zhruba pětapadesát procent rozpočtové ceny, při prvních letošních otevřených nabídkách se pohybujeme kolem padesáti procent," vyčíslil Hanák.

Celkem mají letos v plánu v Jihomoravském kraji 138 staveb , z toho ve čtyřiadvaceti případech se jedná o mosty. Zatím mohou počítat s dvěma miliardami korun. „Zhruba 1,5 miliardy dáme silničářům přímo z rozpočtu kraje, 303 milionů půjde ze Státního fondu dopravní infrastruktury a 210 milionů jsou projekty spolupracené z Evropské unie," přiblížil hejtman Jan Grolich. Během roku plánuje vedení kraje částku do silnic ještě navýšit.

To znamená, že krajští silničáři do plánu budou zařazovat i další stavby. „Pro nás je to úkol, že musíme připravovat ještě více staveb, abychom ušetřené peníze v soutěžích proinvestovali," uvedl Hanák.

Trend se podle něj týká rekonstrukcí silnic, takzvaných přebalovaček po opravách povrchů. „U rekonstrukcí mostů se pohybujeme na sto, sto deseti procentech rozpočtové ceny," zmínil Hanák.

Už nyní je 138 plánovaných akcí do silnic nejvyšší za poslední roky. Například loni zvládli silničáři 109 akcí, předloni o tři více. „Jsme na hraně toho, co jsou projekční kanceláře schopné zvládnout. Taky bojují s kapacitou projektantů. Není to tak, že bychom měli nedostatek peněz na projekty," podotkl Hanák.

V letošním roce je na projekty podle náměstka hejtmana pro dopravu Jiřího Crhy vyčleněno zhruba padesát milionů korun. Další jsou na návozové trasy pro dostavbu Dukovan.

Hanák vysvětlil, že mají investiční stavby, které podléhají projektové přípravě, a pak neinvestiční, které zahrnují menší celoplošné vysprávky. Tam si připravují rozpočty sami a není potřeba poptávat projekční kancelář.