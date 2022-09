Řidiči ale budou přes křižovatku stále projíždět stavbou. Ředitelství silnic a dálnic se totiž rozhodlo místo rekonstrukce stávající pravoúhlé křižovatky postavit dodatečně novou kruhovou. „Předpokládáme, že stavbu okružní křižovatky na silnici I/53 u Bantic zahájíme na jaře příštího roku,“ potvrdila mluvčí ředitelství Lucie Trubelíková.

Kromě výstavby podjezdu pro zemědělskou techniku u Práčí zatím dokončují v těchto dnech dělníci také tři průchody pro zvěř. A zpevňují krajnice silnice, ty dosavadní totiž nebyly schopné unést náročný provoz. „Například u Práčí jsme museli hloubit základy až do jednoho a půl metru, dřívějším rozšiřováním a opravami se krajnice staly nebezpečnými, protože nebyly dělané na současnou kapacitu provozu a vysokou zátěž,“ upozornil Soukup.

Dokončují trativody

Podobně funguje i rekonstrukce celé vozovky, na níž stavaři také vyrovnávají podklad a terén v místech nebezpečných, takzvaných slepých horizontů, kvůli nimž docházelo na cestě k častým nehodám. Do konstrukčních vrstev sypou kámen a také recyklát z asfaltu, který odstranili přímo na silnici.

Největší pohyb techniky je v těchto dnech vidět před takzvanou dyjskou křižovatkou před Znojmem. „Dokončujeme trativody podél silnice, celou vrstvu vozovky jsme odkopali a nyní ji znovu vrstvíme novým materiálem,“ ukazoval Soukup.

Práce v posledních dnech zbrzdily vydatné deště, kvůli promáčené půdě se dělníci s těžkou technikou na stavbu nedostali. Časový skluz přinesl také archeologický průzkum a nečekané změny v podloží vozovky, které museli stavaři vyřešit oproti původním plánům jinak.

Rekonstrukce by měla být hotová do konce letošního roku. „Děláme vše pro to, abychom to stihli,“ ujišťoval Ondřej Soukup.

Rekonstrukce silnice od takzvané dyjské křižovatky u Znojma po Lechovice začala koncem března. Pro řidiče je úsek zcela uzavřen a veškerá doprava musí jezdit po náhradních trasách. Práce a uzavírky potrvají do konce roku. „Nadáváme na objížďky ale je pravda, že třiapadesátka potřebuje radikální zásah. Má hodně nebezpečných míst,“ poznamenal řidič dodávky Marek Nevěděl.

Podle státních silničářů se jedná o druhou část kompletní přestavby komunikace I/53 v celé její délce. Hotový je již úsek u Lechovic, kde v roce 2019 zprovoznili obchvat. Už nyní připravují další etapy rekonstrukce směrem na Pohořelice. „Přestavba zbývající, téměř jednadvaceti kilometrové části silnice I/53 mezi Lechovicemi a Pohořelicemi, je ve vysokém stupni přípravy. Se zahájením počítáme hned v příštím roce,“ ujistil generální ředitel ŘSD Radek Mátl.