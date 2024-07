Město zaplatilo za úpravu bezmála šest milionů korun. „Skatepark je otevřený každý den od osmi hodin ráno do osmi hodin večer,“ sdělil mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík.

Záměr začalo uskutečňovat minulé vedení města. „V dubnu 2022 jsme vypsali výběrové řízení a v srpnu jsme schválili realizační firmu, která jej měla kompletně přebudovat. Staré překážky totiž byly na vyhození a my jsme řekli, že chceme podporovat i tento sport. Proto jsme rozhodli o kompletní rekonstrukci,“ sdělil opoziční zastupitel a bývalý starosta Jakub Malačka.

Otvírací doba je od osmi ráno do osmi hodin večer a platí do konce října, v listopadu bude otevřeno od devíti do čtyř a pak do konce února bude skatepark zavřený.

Již roku 2019 získali skateboardisté novou plochu na hřišti v Holandské ulici ve Znojmě.