Postupně takto chtějí ochránci parku zajistit další autobusové zastávky v Podyjí. „Nové UV samolepky od poloviny dubna varují opeřence před skleněnými okny na zástavkách v Konicích. Už je tak nelákají k průletům na keře a stromy za nimi. Ročně na skleněných plochách umírají v Česku tisíce ptáků,“ uvedl mluvčí parku David Grossmann.

V obcích kolem národního parku budou pro ně nyní bezpečnější. „Vytipovali jsme nebezpečné zastávky a skleněné plochy. Nyní jednáme se samosprávami o jejich jednoduché úpravě tak, aby byly pro ptáky bezpečnější. První UV samolepky jsme už vylepili v Konicích u Znojma. Další se snad brzy objeví například na Hradišti, v Podmolí nebo v Mašovicích,“ nastínil zoolog Správy Národního parku Podyjí Zdeněk Mačát.

Ptáci se v průměru pohybují výrazně rychleji než savci. Drobní pěvci při přeletech létají třicetikilometrovou rychlostí minimálně a to nepatří mezi nejlepší letce. „Někteří drobní opeřenci dokonce vyhledávají možnosti průletu úzkými prostory. Je to pro ně jakási forma hry. K takové zábavě mohla vybízet například i již upravená zastávka v Konicích,“ upozornil Mačát.

Skleněné zastávky, jaké jsou například v Mašovicích, za kterými jsou navíc lákavé zelené plochy, ptáci vlastně téměř vůbec nevidí. „V době jejich výstavby a schvalování jsme si to dostatečně neuvědomili. Poučili jsem se. Nyní se snažíme situaci napravit,“ vysvětlil Mačát.

Podle předsedkyně komise pro městskou část Konice Michaely Habrdlové jde o dobrý nápad. „A to přesto, že jsem u našich zastávek nikdy mrtvé ptáky neviděla. Cokoliv pomůže ochraně přírody, osobně vítám,“ konstatovala Habrdlová.

Podle odborníků ptáci nejostřeji tedy vidí do stran. Nejvíce pozornosti za letu věnují prostoru kolem sebe a pod sebou, ne prostoru, který je před nimi. „Ptáci nedovedou rozlišit co je skutečnost a co je její zrcadlový obraz. Do zrcadlové plochy tak ptáci zamíří v přesvědčení, že letí do bezpečí zeleně coby na strom či z důvodu vyhnání soka vlastně záměrně,“ dodal Grossmann.

Problému se v Česku podrobně věnuje Česká společnost ornitologická. „Na světě uhyne po srážce s čirou nebo zrcadlící výplní více než miliarda ptáků ročně. Kolik ptáků se takto zabije u nás přesně nevíme, naše odhady se pohybují okolo jednoho milionu. Skla a jim podobné materiály jsou tak jednou z nejčastějších příčin úhynu ptáků,“ informuje server Ptáci a skla.