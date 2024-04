Zástupci Spolku rodičů řeší, kam nastoupí od září do první třídy pětadvacet prvňáčků, kteří přišli k zápisu do Základní školy v Kuchařovicích. Tam se ale obec rozhodla pozvolna změnit výuku na klasickou. Od září tam nastupuje nová ředitelka.

Za zástupce rodičů promluvila Jitka Bartošová a požádala za rodiče pětadvaceti prvňáčků i mladších dětí, které plánovali do waldorfské školy dát, o prostor vhodný pro školské zázemí. „Chceme využít nový model, kdy zřizovatelem školy bude nově vzniklý právní subjekt, který vstoupí do rejstříku škol. Postup založení školy je však časově náročný a my musíme reagovat teď. První kroky už jsou v běhu, postupujeme každým dnem,“ uvedla ve své řeči Bartošová. Poukázala na to, že chybějící prostor je největším problémem, který vyžaduje řešení.

Nové místo potřebují od září letošního roku na překlenovací období, než waldorfská škola najde prostory vhodné pro dlouhodobobé využívání. „Momentálně máme přes sto dětí, více jak půlka je ze Znojma. Máme pevný stabilní pedagogický tým a pevnou základnu v našich rodičích. Tohle všechno chceme nabídnout, abychom mohli rozjet nový projekt a dále fungovat v tomto alternativním inovativním školství,“ doplnila návrh ředitelka kuchařovické školy Vavroušková.

Jednou z možností, kterou by mohlo město poskytnout pro první třídu, je budova škola v Loucké. „Není možné využít kapacitu na znojemských školách. Žádná ze škol nemá volnou učebnu. Nabízí se jediná alternativa, a to budova bývalé základní školy Loucká,“ sdělil místostarosta Jan Blaha, který je odpovědný za oblast školství.

Jak doplnil, budova však není v ideálním stavu a město ji má navíc k dispozici jako rezervu v případě řešení nečekaných událostí. Mimo jiné je potřeba udělat rekonstrukci kotelny včetně rozvodů. První třída by však budovu mohla využívat. Ostatní třídy mohou první stupeň dochodit v Kuchařovicích a druhý stupeň je pokrytý díky individuálnímu vzdělávání na sesterském pracovišti v Olomouci.

Mezi dalšími návrhy zaznělo například odkoupení restaurace U Polehňů, využití momentálně prázdného Domečku nebo budovy pošty. Každý tento objekt by však podle starostky města Ivany Solařové musel projít rekolaudací, aby splňoval požadavky pro školu.

Opoziční zastupitel Jakub Malačka poukázal na možnost využít dílny v nedávno zrekonstruovaném Centru Louka, které leží pod konferenčním sálem.

Padl i návrh novou budovu školy do budoucna pro waldorfskou výuku postavit. „Alternativní vzdělávání je atraktivní pro mladé rodiny a bude se do budoucna rozrůstat. Město bude prostory pro tuto alternativu potřebovat. Vzdělávání jde dopředu a požadavky se mění, byla bych tedy i pro zvážení možnosti školu postavit,“ vystoupila s návrhem opoziční zastupitelka Marcela Přibylová.