Podle stávající ředitelky školy Aleny Vavrouškové má škola podporu, rodiče jsou jejími partnery. Na nedávném Dni otevřených dveří se o tom přesvědčila. „Máme důvěru rodičů a děti k nám chtějí posílat, už jim tak nezáleží na tom, kde to bude. Pokud se přesuneme jinam, půjdou s námi,“ podotkla Vavroušková.

Budoucnost školy podpořilo 2 987 lidí svými podpisy. Z toho byla více než polovina obyvatel Znojma.

Den otevřených dveří v kuchařovické škole se konal 21. března. Děti zde navštěvují první stupeň.Zdroj: Spolek rodičů

Walfdorská škola v Kuchařovicích vznikla roku 2019, kdy nastoupilo devět dětí, nyní je jich osmašedesát. „Bohužel z toho počtu jsou pouze dvě děti z Kuchařovic. Chceme mít školu, kterou budou využívat místní rodiny,“ sdělila Deníku nová místostarostka Jitka Krulová.

Po posledním zastupitelstvu nahradila Aleše Mlejnka, kterého z funkce odvolali. „Situace kolem walfdorské výuky graduje v obci od roku 2022, kdy zastupitelstvo nepřijalo návrh zřídit druhý stupeň ve Znojmě. Financovali bychom a ve finále dotovali vzdělávání pro celý region. Tenkrát pro to paradoxně nezvedli ruce ani ti, kteří nyní hlasovali pro mé odvolání,“ napsal mimo jiné Mlejnek v obsáhlém vyjádření pro týdeník Znojemsko.

Poukázal rovněž na to, že obec nechtěla čekat, až děti i pedagogové školu opustí a rozhodli se pro její plynulou transformaci.

Co je to waldorfská škola? Učitelé kladou důraz na individualitu žáka a rozvíjí jak jeho intelektuální schopnosti, tak i ty praktické a umělecké. Výuka na waldorfské škole se od běžného vyučování značně odlišuje. Hlavní předměty jsou vyučovány v blocích, takzvaných epochách. Při výuce nevyužívají učitelé učebnice a žáky neznámkují klasickými známkami. Používají individuální slovní hodnocení. Žáci se začínají brzy učit cizí jazyky, naopak při čtení a psaní je výuka pomalejší. Škola klade důraz na umělecké předměty, pracovní a řemeslné činnosti. Do školních aktivit se také více zapojují rodiče.