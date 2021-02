Nízký počet deseti distribuovaných vakcín potvrdil i předseda sdružení praktiků na Brněnsku Roman Popek. Budou podle něj v mžiku využity. „Jsem schopen naočkovat deset dvacet lidí za den, ne za týden. Všichni praktici s tím máme pravidelné letité zkušenosti. Neměl jsem problém naočkovat dvě stě lidí na chřipku za měsíc, a k tomu očkování proti dalším onemocněním,“ přirovnal lékař, který působí ve Zbýšově.

Sám Popek počítá s tím, že lidé budou vesměs do ordinace přicházet na očkování brzy ráno, kdy pacienti standardně chodí i na odběry krve nebo jiná očkování. „Je to rychlý proces. Provoz ordinace nezatíží ani nezbrzdí,“ ubezpečil.

Podle zástupců kraje se od března na jižní Moravě do očkování zatím zapojí 350 praktických lékařů. Rozjezd ale brzdí nedostatek vakcín. Nevyrovnanost dodávek pro praktiky v regionech potvrdil krajský koordinátor Lukáš Homola.

Praktici budou očkovat vakcínou AstraZeneca. Je nenáročná na uskladnění. Podle informací společnosti se může skladovat v chladu při teplotách dva až osm stupňů. „Vakcína je bezpečná, protilátky tvoří stejně pro všechny věkové kategorie,“ ujistil Homola s tím, že co se týká druhé dávky, funguje zatím tím lépe, čím později. „Pokud nám nikdo neřekne jinak, budeme se držet odstupu dvanácti týdnů,“ informoval.

Praktičtí lékaři budou moci pacienty k očkování registrovat do svých ordinací od pondělí. Jak potvrdil ministr zdravotnictví Jan Blatný, ve stejný den se nově připojí senioři nad 70 let. Praktici budou moct očkovat i lidi mladší 70 let, kteří jsou chronicky nemocní nebo je lékař vyhodnotí jako rizikové.

Již v sobotu navíc začne přihlašování zaměstnanců škol k očkování proti covidu-19.