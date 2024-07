Ilona Pergrová dnes 06:20

/VIDEO/ Přelom prázdnin bude ve Znojmě patřit okurkám. V pátek 2. srpna odstartují v Hradní ulici Slavnosti okurek. Program nabídne kuchařskou show, koncerty, farmářské trhy, soutěže, řemeslné dílny, výtvarné tvoření pro děti, divadelní představení nebo přehlídku historických traktorů. Domácí výrobci mohou znovu přihlásit své sterilované delikatesy do soutěže, a to do 28. července.