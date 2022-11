Kraj záměr sjednotit nemocnice pod jednu akciovou společnost zveřejnil v polovině října, přičemž cílem změny byla centralizace vedení zdravotnických zařízení. Krajští radní si od kroku slibovali nižší náklady vyplývající z efektivnějšího řízení a snazší hospodaření. „Nakonec to tak nebude. My tuto záležitost považujeme za největší rozhodnutí, které by zastupitelstvo mělo v tomto volebním období učinit. Stejně tak za největší problém, který si vedení kraje samo přivodilo. O záměru rada nekomunikovala s opozicí, s odborníky, ani s nemocnicemi. Dále návrh nebyl vůbec připraven a koalice nedokázala vysvětlit, jak a proč k této konkrétní variantě dospěla,“ uvedl krajský zastupitel a bývalý radní pro oblast zdravotnictví Milan Vojta (ANO).