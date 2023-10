Spor o Slovanskou epopej: Muchovo dílo má šanci zůstat v Krumlově déle

/VIDEO/ Dobrá zpráva pro Moravský Krumlov i celý region. Slovanská epopej Alfonse Muchy by mohla zůstat na zámku v Moravském Krumlově déle, než bylo v plánu. Původně ji mělo město vystavovat do roku 2026, spory o umístění v Praze by však mohly přesun pozdržet.