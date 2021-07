Černou stavbu zbourá exekutor. Tak raději sami. Nebo ne. Rychlé zvraty provází první exekutorem vykonávanou demolici černé stavby ve Znojmě. Likvidační četu tam přesně před týdnem očekávali nejen manželé Pelánovi, majitelé přístavku domu na Pražské ulici, ale i zhruba dvě desítky jejich podporovatelů. Exekutor nakonec termín demolice odložil. O případu informoval Deník Rovnost.

S velkými obavami a podporou sousedů očekávala v pondělí 12. července ráno rodina Petra Pelána na Pražské ulici ve Znojmě demoliční četu exekutora. Na poslední chvíli poslal odklad bourání o patnáct dnů. O legalizaci stavby žádají majitelé 10 let. | Foto: Deník/Dagmar Sedláčková

Ani po deseti letech snahy o legalizaci skladu a kuchyně na zavařování okurek ve dvoře domu totiž Pelánovi u úředníků neuspěli. Trnem v oku jim je, že stavěli na černo opakovaně a už překročili povolené procento zástavby na svém pozemku. Kromě najatých právníků hledala poté rodina zastání na znojemské radnici. „Jednali jsme přes dvě hodiny, paní Pelánová dostala nabídku, že si mohou přístavek zbourat svépomocí. Tím by ušetřili na nákladech za úřední demolici. Zvažovala to. Snažili jsme se jí také vysvětlit, že město nemá instrument, kterým by stavbu povolilo, je to věc státní správy,“ přiblížil jednání z půlky minulého týdne starosta Znojma Jakub Malačka.