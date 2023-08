Pohřby ve Znojmě a horko ve smuteční síni. Pozůstalým bývá často na omdlení

Lidé ve Znojmě si stěžují na nesnesitelná vedra v obřadní síni. Při posledním rozloučení nebývá v prostorách zapnutá klimatizace. „Vím o paní, které se udělalo špatně na omdlení, bylo to nepříjemné. Samozřejmě to mohlo být i z nervového vypětí. Ale v tropických dnech by klimatizace zapnutá být měla, to je jasné," sdělil jeden z obyvatel Znojma, který si nepřál zveřejnit svoje jméno. Redakce je však zná.

Smuteční síň na Centrálním hřbitově ve Znojmě. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Pozůstalí si stěžují také na to, že nesmyslné pocení se na pohřbu je nepříjemné a hlavně neuctivé. Podle Lukáše Toifla, který je jednatelem jedné z největších pohřebních služeb ve městě, musí lidé kvůli vedru chodit během obřadu ven na vzduch. „Pánové mívají na pohřbu obleky a dámy šaty s dlouhými rukávy. V přehřáté síni plné lidí je to v podobném úboru hrozně nepříjemné,” myslí si Toifl. Dodal, že někdy je potřeba rozloučení na chvíli přerušit a rozdat některým pozůstalým pití a případně je vyvést ven, pokud existuje riziko, že zkolabují. Zdroj: Deník/Ilona Pergrová Další pohřební agentury uvedly, že problémy mají pozůstalí v zimě, kdy zase nefunguje pořádně topení. Město však namítá, že chlazení v létě i topení v zimě je automatické. „Když jsou zavřené dveře a je vysoká teplota, klimatizace se v době obřadu sama zapne. Na to se snažíme hosty citlivě upozorňovat,” sdělila Denisa Mandátová z oddělení vnějších vztahů znojemské radnice. Přiznává však, že město obdrželo stížnosti na to, že chlazení v síni nestíhá. Podle ní se tak ale stalo jenom v jednom parném týdnu. Místa pro auta v centru Znojma. Bydlící parkují nově ve dvoře v Horní České Některé pohřební služby také namítají, že mít zavřené dveře během obřadu, na který přijde velké množství lidí, prostě nejde. Síň totiž nemá dostatečnou kapacitu. Městský úřad si je problému vědomý a řeší ho. „Ředitel Městské zeleně, pod kterou hřbitovy spadají, je o této záležitosti informovaný a je připravený operativně upravit provoz klimatizace v době tropických dnů,” dodala ve svém vyjádření Mandátová. Spoluautorem textu je MAREK BERČÍK.

