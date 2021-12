Termíny výstavby zbývajících úseků D52 z Brna k rakouským hranicím se jen posouvají. Od zprovoznění posledního úseku dálnice uplynulo už pětadvacet let.

Dálnice D52 a její nedávné opravy. | Foto: se souhlasem Ředitelství silnic a dálnic

Řadu let čekají řidiči na moment, až se projedou po dálnici D52 z Brna ke státní hranici. Marně. Spojnice mezi krajským městem a Vídní stále není hotová. Dokonce od prosince 1996, tedy už čtvrt století, dělníci nekopli do země. „Je to úsměvně smutný příběh. Nevěřím, že silničáři třeba do deseti let dálnici dokončí,“ komentovala Miriam Nová, která jezdí každý den trasu mezi Brnem a rakouským Drasenhofenem.