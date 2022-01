Pracovníci znojemského úřadu práce v tuto chvíli evidují více než čtyři tisíce uchazečů o zaměstnání. Uplatnění hledá také stále více starších lidí, problémem je i vzdělání. „V meziročním srovnání se zvýšil podíl nezaměstnaných osob v kategorii nad padesát let. Bez práce byli nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především s vyučením bez maturity a se základním vzděláním,“ upřesnila mluvčí úřadu práce Kateřina Beránková.

Do evidence se chystá zapsat například šestapadesátiletá paní Miroslava. „Přibližně třicet let jsem z pracovního kolotoče nevypadla, teď se majitel firmy rozhodl provoz ukončit. Když se někde ucházím o místo, nemají zájem. Přímo to neřeknou, ale myslím, že jsem pro ně stará. Chtějí mladé, zkušenosti nehrají roli,“ posteskla si žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce je ale zná.

Znojemsko se s vysokou nezaměstnaností potýká dlouhodobě. Více než kde jinde se tam projevují sezonní možnosti pracovního uplatnění. „Zatímco na severu kraje a na Brněnsku fungují fabriky, které zaměstnávají velké množství lidí, na jihu v příhraničních oblastech velké podniky už dávno vymizely. O vysoké zaměstnanosti si tak můžeme nechat zdát,“ komentoval výsledky ředitel znojemského úřadu práce Emil Čopf.

Problém jsou i plné úvazky

Dlouhodobě se podle něj situace podepisuje například na Vranovsku, které žije hlavně z turistického ruchu. Ten se ale v zimě nekoná. „V sezonnosti je velký rozdíl. V létě zaměstnanost v regionu ožívá díky službám pro rekreanty a turisty, rozjede se stavebnictví. V zimě je to naopak. Do naší evidence pak přibývají živnostníci a také lidé pracující v Rakousku,“ sdělil ředitel Čopf.

Kvůli tomu se za prosinec přihlásilo na tamní úřad práce kolem šesti set nových lidí a čísla šla nahoru. Ve srovnání s ostatními okresy na jižní Moravě nejvíce. Oproti předchozímu roku je ale podle šéfa úřadu nyní situace v regionu naopak pozitivnější. „Předloni v prosinci jsme evidovali 4836 uchazečů o práci a míra nezaměstnanosti byla na 6,4 procentech. Nyní jich je 4110, což činí 5,4 procenta,“ srovnával Emil Čopf. Předpokládá, že s příchodem jara se začne situace znovu zlepšovat a počet nezaměstnaných se sníží.

Podle jednatelky pracovní agentury Flecto Jany Stehlíkové jsou mimo trh práce přibližně dva miliony lidí, kteří by pracovat chtěli, ale nejsou schopni se zapojit na plné úvazky. „Jsou to studenti, rodiče na mateřské dovolené či stále aktivní penzisté. Řada z nich by ráda pracovala, ale brání jim v tom třeba osobní situace a omezené časové možnosti. Jedním z řešení je tak dělení plných úvazků na směny, které umožní těmto skupinám vstoupit na trh práce. Tím by se do české ekonomiky mohly dostat i desítky tisíc pracovníků,“ je přesvědčená Stehlíková.

Mapa nezaměstnanosti na jižní Moravě k 31.12.2021.Zdroj: Zdroj dat: ÚP ČR. Grafika: Deník Rovnost