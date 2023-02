Jejich důvodem byla snaha snížení záloh na energie, jež platí obyvatelé bytů ve Znojmě. Částky se nyní na trhu pohybují pod vládou stanoveným stropem. „O pružných zálohách jsme se bavili na zastupitelstvu už koncem roku. Kdy se tedy projeví jejich snížení, můžeme najít cestu, jak občanům pomoci? Říkají nám, že nemají informace,“ uvedl v úvodu jednání bývalý starosta a nyní opoziční zastupitel Jakub Malačka.

Transparency International: Znojemská tepelná vykazuje snahy o skrytí informací

Historii i současností nákupu dodávek energií pro město se podrobně věnoval ředitel Správy nemovitostí Marek Vodák. Podle jeho slov měli obyvatelé Znojma zajištěný levný odběr díky předchozímu dvouletému garantovanému nákupu. „V říjnu vláda zastropovala ceny, ale ty byly na trhu trojnásobně vyšší a nebyl garantovaný objem dodávek plynu. Na nižší ceny jsme dosáhli až na spotovém trhu, kde jsou nasmlouvané na jeden rok,“ uvedl mimo jiné Vodák.

Se snižováním záloh by byl také opatrný. „Nejnáročnější na spotřebu energií je leden, únor a březen. Pokud bychom tedy měli reflektovat spotřebu z předchozích let, měli bychom naopak zálohy navýšit. Předpovědi jsou, že zima nás teprve čeká. Do konce dubna uděláme vyúčtování za předchozí rok. Lidé budou mít možnost i složit mimořádnou zálohu, aby se na konci roku nedostali do potíží. Případně dostanou vrácené přeplatky,“ oznámil Vodák.

Spor ve Znojmě může skončit soudem. Obvinění z trafiky jsou lži, tvrdí Svoboda

Vysoké zálohy za energie platí obyvatelé Znojma od začátku tohoto roku. V důsledku celosvětového zdražení mají na složenkách zhruba dva a půl krát vyšší částku oproti loňsku. Místo 560 korun za gigajoule platí nyní 1 490 korun bez daně. „Ceny na trhu ale významně klesají, považujeme proto za vstřícné, aby se to projevilo i na snížených zálohách obyvatel. Pro mnohé z nich jsou zvýšené platby těžko zvládnutelné. Navíc v předvolební kampani slibovali členové současné koalice pomoc lidem. Byli bychom rádi, kdyby svých slibů dostáli,“ zdůvodnil svolání mimořádného jednání zastupitelů Malačka.

Jak se bude situace se zálohami ve Znojmě nadále vyvíjet, se však po úterním jednání zastupitelů dozví obyvatelé Znojma zřejmě až na konci března.