Vysoké zálohy za energie platí obyvatelé Znojma od začátku tohoto roku. V důsledku celosvětového zdražení mají na složenkách zhruba dva a půl krát vyšší částku oproti loňsku. Místo 560 korun za gigajoule platí nyní 1 490 korun bez daně. „Ceny na trhu ale významně klesají, považujeme proto za vstřícné, aby se to projevilo i na snížených zálohách obyvatel. Pro mnohé z nich jsou zvýšené platby těžko zvládnutelné. Navíc v předvolební kampani slibovali členové současné koalice pomoc lidem. Byli bychom rádi, kdyby svých slibů dostáli,“ zdůvodnil Malačka.

Podle opozičních zastupitelů navyšuje lidem zálohy na energie také nově placená funkce jednatele Znojemské tepelné společnosti. „Chceme se na to ptát a slyšet důvod, proč poprvé v historii města pobírá nový jednatel Květoslav Svoboda z SPD plný plat ve výši kolem jednačtyřiceti tisíc korun, když v minulosti vykonával tuto funkci místostarosta zdarma. Placený byl pouze provozní ředitel, výběrové řízení na nového ředitele jsme však také nezaznamenali,“ nesouhlasil s kroky vedení radnice Jiří Kacetl z opozičního Pro Znojmo.

Vedení znojemské radnice v reakci na dotaz Deníku potvrdilo, že mimořádné jednání zastupitelů svolá. V opozicí navrhovaném termín v pondělí 30. ledna se ale zřejmě neuskuteční. „Vedení města žádosti o svolání schůze zastupitelstva mimo plánovaný harmonogram vyhoví. Konkrétní datum oznámíme v zákonné lhůtě minimálně sedm dní před konáním schůze. Dovolím si připomenout, že se za měsíc, 20. února, koná řádná schůze zastupitelstva,“ potvrdil mluvčí radnice Pavel Kovařík.

Snížení ceny tepla dodávané znojemskou tepelnou společností vedení města podpoří v případě příznivého vývoje cen. Nyní považuje snížení za unáhlené. „Vývoj cen sledujeme a vyhodnocujeme situaci na trhu. Doufáme, že se příznivý vývoj udrží, abychom mohli snížení cen uskutečnit. V tuto chvíli by ale bylo stále krajně nezodpovědné o snížení spekulovat. Podle našich předpovědí v tomto ohledu významně napoví nejbližší dva měsíce,“ upozornil Kovařík.

Zálohy na teplo počítá tepelná společnost odběratelům jednotlivě, zpravidla pro každé společenství vlastníků zvlášť. Přístupná je zatím individuálním žadatelům o snížení záloh.

Výtky na placenou funkci jednatele vedení radnice odmítá a zdůvodňuje zanedbaným stavem tepelné společnosti. „Jan Grois uvádí, že funkci jednatele vykonával jako čestnou funkci, je tak otázkou, nakolik svědomitě ji plnil. Zvlášť v době, kdy ZTS neměla po úmrtí ředitele jeho nástupce a musela čelit rostoucím cenám energií. Vedení města je toho názoru, že je třeba tepelnou společnost stabilizovat a modernizovat, aby fungovala efektivněji a nabízela klientům nejlepší služby za co nejpříznivější ceny. To vyžaduje plné nasazení jednatele a personální posílení výkonného týmu. Nový jednatel právě z toho důvodu najal do funkce provozního ředitele Luboše Havlíka, který se v oboru pohybuje patnáct let,“ zdůvodnil Pavel Kovařík.

Po rezignaci Jana Groise z postu jednatele po podzimních volbách muselo podle mluvčího jednat nové vedení rychle, aby tepelná společnost neskončila v konkurzu. Rada města jmenovala do funkce zastupitele Květoslava Svobodu.

Výtky opozice na vyšší zálohy obyvatel z důvodu platu jednatele kontruje současné vedení naopak špatným hospodařením předchůdců. „Do celkového zvýšení cen energií se podle našeho názoru promítá i nehospodárné chování předešlého vedení společnosti. Objednávalo například studie za statisícové částky, u kterých není zcela jasný přínos. I to je důvod, proč je potřeba Znojemskou tepelnou společnost stabilizovat a vrátit původnímu poslání,“ vracel míč na stranu protihráčů Pavel Kovařík.