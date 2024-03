Centrum sociálních služeb, Oblastní charita Znojmo nebo Práh jižní Morava. Organizace, bez jejichž práce i pomoci by jen těžko fungovali lidé, kteří potřebují z nejrůznějších důvodů pomoc ostatních. Také pro letošek mají tyto služby zajištěný přísun peněz z rozpočtu města.

Penzista. Ilustrační snímek. | Foto: Pixabay.com

Znojemští zastupitelé na svém posledním zasedání schválili dotace na podporu sociálních služeb a rodinných aktivit v roce 2024. Pro poskytovatele sociálních služeb a organizátorům akcí pro rodiny, děti a penzisty je letos v rozpočtu vyčleněno jednatřicet milionů korun.

Město se každý rok podílí na spolufinancování sociálních služeb formou dotací z dotačního programu Podpora sociálních služeb.

Letos tak rozdělí mezi dvanáct poskytovatelů asi devětadvacet milionů korun. „Z celkové částky jdou dvě třetiny na služby zajišťující sociální péči, to znamená do pobytových zařízení nebo například do pečovatelské služby. Asi devět milionů pak slouží k podpoře služeb sociální prevence. To jsou služby, které pomáhají lidem zvládat nepříznivé životní situace třeba kvůli zdravotnímu postižení a pomáhají je začleňovat do běžného života,“ vysvětluje místostarosta Znojma Jan Blaha.

Nejvíce peněz jde i letos příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb. Nad rámec příspěvku na provoz jí byl schválen finanční příspěvek přesahující osmnáct milionů korun. „Určen je na osm sociálních služeb, které centrum nabízí. Mezi největší příjemce dotace se dále řadí Oblastní charita Znojmo s bezmála osmi miliony korun, které peníze pomáhají s poskytováním jejích devíti služeb, nebo Práh jižní Morava s necelým milionem korun,“ vyjmenoval mluvčí znojemské radnice Pavel Kovařík. Jak doplnil, Práh podporuje klienty s duševním onemocněním a provozuje pro ně i chráněné bydlení.

Dotaci ve výši 584 tisíc korun pak schválili zastupitelé organizaci Paspoint. Ta se zaměřuje na osoby a rodiny s dětmi s autismem. Bezmála pět set tisíc korun půjde Společnosti Podané ruce, která jako jediná provozuje na Znojemsku zařízení poskytující služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách a více než tři sta tisíc TyfloCentru, které pracuje se zrakově postiženými.

V programu Podpora rodinných aktivit v roce 2024 schválili zastupitelé dvě stě tisíc korun Rodinnému centru Maceška a jednadevadesát tisíc na kulturní a volnočasové aktivity v prostorách GaP na Kollárově ulici. „Nižší dotace do výše padesáti tisíc korun pak schválili radní například rodičovským spolkům u základních a mateřských škol nebo Středisku volného času Znojmo na jejich projekt Diamantbraní. Individuální dotaci ve výši čtyři sta tisíc korun poskytne město Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Znojmo, který vedle svých dalších činností organizuje přednášky nebo kurzy první pomoci,“ zakončil Kovařík.