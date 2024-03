Krajský soud v Brně ve čtvrtek vyslechl svědectví bývalé přítelkyně i napadeného a vynesl nad Rehulou rozsudek. Muže soud shledal vinným z pokusu o vraždu a odsoudili ho k deseti a půl letům vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Začátkem loňského března si bývalá přítelkyně odsouzeného přijela k němu do chatky pro své oblečení a léky. Bydlel v jedné ze zahradních chatek ve znojemské místní části Oblekovice. Róbert Rehula zaútočit na muže, který ji na místo přivezl.

Brutální napadení ve Znojmě. Agresor dupal muži po hlavě. Zemřel v nemocnici

U soudu ve čtvrtek Réhulova bývalá přítelkyně vypovídala. „Vytáhl teleskopický obušek a on (napadený) mu ho vytrhl z ruky. Tak sáhnul do zadní kapsy pro nůž,“ uvedla. Když napadený uviděl v ruce Réhuly zbraň, otočil se k útěku. V tu chvíli ho ale Rehula bodnul do zad.