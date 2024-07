POMOC PO POŽÁRU. Dům v Pavlicích zasáhl požár, který si vyžádal zásah jihomoravských hasičů. Přestože se nikdo nezranil, rodinný dům je vážně poškozený a potřebuje kompletní rekonstrukci. Oblastní charita Znojmo vyhlásila sbírku na pomoc postižené rodině. Od pátku 12. července do pondělního poledne se na pomoc rodině zasažené požárem domu vybralo sto sedmdesát tisíc korun.

ÚPLATKY. Změny na radnici mělo provázet nabízení úplatků některým zastupitelům. Údajné nabídky podnikatelů a známých zastupitelů, kteří jsou nyní v opozici, měly směřovat k Bertu Bartasovi a Květoslavu Svobodovi. Starostka Znojma Ivana Solařová oznámila, že s kolegy podala trestní oznámení , podobný záměr má i sám Svoboda. „Podám trestní oznámení také, a to jako zastupitel. Mám připravené podklady a věc se týká více lidí. Počítám, že si znepřátelím okolí. A jsem zvědavý, jak dehonestace mého jména bude pokračovat," sdělil Deníku Svoboda.

ZMĚNY NA RADNICI. Vládnoucí koalice na znojemské radnici ve složení ANO, SPD a Znojmáci zřejmě končí. Místostarostka Bohumila Beranová přešla k opozici a podepsala s ní společné memorandum. V sobotu 12. července to oznámil František Koudela. Nynější ředitel Znojemské Besedy a lídr uskupení Spolu se stane novým starostou Znojma . To je zatím jediná jistá personální věc, kterou zveřejnili zástupci budoucí znojemské koalice.

Dělníci tam budou pracovat až do konce roku. Silnice navazuje na frekventovanou státní silnici vedoucí na Brno. Jak upřesnila mluvčí krajských silničářů Monika Švehlová, práce silnici zcela uzavřely, objízdné trasy vedou přes Suchohrdly a Dobšice.

FOTBALOVÉ TRABLE. Ještě před pár měsíci všichni v klubu shodně vyhlašovali, že jasným jarním cílem je postup do druhé ligy. Na něj se nakonec fotbalovému Znojmu dosáhnout nepodařilo a aktuálně na něj vůbec nemyslí. Řeší totiž úplně jiné starosti. Jihomoravský celek se dostal do vážných problémů a reálně mu hrozí, že nenastoupí do nové třetiligové sezony. Majitel Youssef Abdellaoui totiž odmítá klub nadále financovat.

BEZPEČÍ VE ZNOJMĚ. Bezpečnostní agentura na plovárně i na sportovištích ve Znojmě, strážníky z kontroly parkování přesunout více do akce, zdražit daň z nemovitostí pro majitele problémových domů. Taková i další opatření představil v těchto dnech opoziční zastupitel a bývalý starosta Jakub Malačka. Reaguje tak na zhoršenou bezpečnostní situaci ve městě. Bodů se svými kolegy z hnutí Naše Znojmo sestavil deset, předložit je hodlá na pracovním jednání zastupitelů. Jeho svolání starostka Znojma Ivana Solařová nevyhověla.

PLAVECKÉ KLUBY. Dva plavecké kluby ve Znojmě a dlouhodobě nerovný přístup města. Nespravedlivě rozdělené dráhy, nevyhovující šatny pro plavecký klub oproti modernímu zázemí TJ plavání. Takové hlasy se ozývají ve Znojmě už nějaký čas. Nyní se k nim přidala i kritika v souvislosti s nerespektováním vůle zastupitelů, kteří stanovili pro řešení nesrovnalostí mediátora. Byl jím určený Jan Šťastník. Podle vedení města selhal a vybralo si proto nezávislou profesionálku, která má nastolit smír.

FILMAŘI V JAROSLAVICÍCH. Na zámku v Jaroslavicích je tento týden živo. Brněnský štáb České televize si ho vybral jako kulisu a natáčí zde poslední díl nového dvanáctidílného detektivního seriálu Zločin na dobré cestě. V seriálu se zámek a jeho interiéry objeví jako klášter. Na televizních obrazovkách ho lidé uvidí na podzim příštího roku.

Loni v květnu natáčela v Jaroslavicích režisérka Tereza Kotyk Dům v lukách. Jaroslavice si vybrala z nabídky agentury Brno Film Office patřící pod turistické informační centrum.