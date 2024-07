OCENĚNÁ TATRA. První místo ve své kategorii získala vojenská Tatra 72 z roku 1934 ve Slavkově u Brna na nedávném Veteranfestu. Hrdým majitelem je veteránový nadšenec a majitel Muzea motorismu ve Znojmě Jan Drozd. Jeho úspěch zaznamenali reportéři Deníku a rozhodli se o něm informovat čtenáře. Získat ojedinělý stroj trvalo čtvrt století. Tak dlouho usilovat o tom, aby ji předchozí majitel prodal.

790 LET VIŠNOVÉ. Višňovská pouť je spojená se svátkem svatého Jana Křtitele, kterému je zasvěcenýmístní kostel. S tradičními pouťovými oslavami byly letos spojené i oslavy 790 let od první písemné zmínky o Višňové. Součástí oslav bylo ocenění významných osobností, beseda s hercem Janem Čenským nebo gratulace místní fotbalové legendě - hráči, trenérovi a správci hřiště. Osmdesátiny totiž slavil Jindřich Hrdlička. Městys má nový symbol, a to kohouta, který zdobí kruhový objezd.

SMRT NA SILNICI. Tragická dopravní nehoda se stala ve čtvrtek 4. července na silnici mez Vémyslicemi a Dobelicemi. Nákladní auto se tam srazilo s osobním. Řidič osobního auta svým zraněním i přes oživování podlehl. Jde tak o čtvrtou tragickou smrt za poslední dny na Znojemsku. Zahynuli motorkáři v Moravském Krumlově, u Těšetic a na Vranově se utopil muž.

BITVA U ZNOJMA. V těchto dnech jsme si připomněli 215. výročí poslední bitvy války páté protifrancouzské koalice z roku 1809, bitvy u Znojma. Proto se v sobotu v Dobšicích ozývala ohlušující dělostřelba a třaskavé výstřely z předovek. Ukázku z bojů u Dobšic, přímo v místech, kde se rakouská a napoleonská armáda v roce 1809 tvrdě střetly v boji, viděly stovky diváků.

ÚSPĚCH KNIGHTS. Naposledy v roce 2019 se hráči Vysočina Gladiators neprobojovali do finále Snapbacks ligy amerického fotbalu. Od té doby tři dohraná play-off, tři účasti v boji o trofej. Čtvrtou v řadě však nepřidají. O velký šok se totiž v nedělním semifinále postaralo Znojmo, které na jihlavském stadionu předvedlo výkon sezony. Knights si po obří bitvě dokráčeli pro výhru 22:21 a míří do Czech Bowlu.

NOVÝ HELIPORT. Znojemská nemocnice zahájila výstavbu nového heliportu. Projekt je zásadní součástí připravované rozsáhlé rekonstrukce Urgentního příjmu.