VĚŽ PAMÁTKOU. Radniční věž ve Znojmě se s 1. červencem oficiálně stala národní kulturní památkou. Nejcennější součástí věže je podle sdělení města unikátní středověká konstrukce krovu, která podle odborníků nemá svojí složitostí v Evropě obdoby. O rozhodnutí, že se jedna za hlavních dominant Znojma zařadí mezi elitu, informoval Deník v prosinci loňského roku. O udělení titulu již tehdy mluvili politici. Podklady pro zápis byly připravené už před deseti lety, žádost podalo minulé vedení radnice roku 2021.

KONEC GaPu. Galerie v Kollárově ulici ve Znojmě má před sebou posledních pár měsíců provozu. Pak končí. Důvodem je komerční nájem, o kterém rozhodli radní. Dosud měla umělecká komunita prostory od města zapůjčené bezplatně. Město Znojmo poukázalo na to, že usiluje o narovnání smluvních vztahů mimo jiné s příjemci dotací, kteří mají k dispozici prostory a neplatí nájem. Ve hře je nyní sleva či další individuální řešení.

TŘÍDY PRO WALDORF. Znojmo poskytne tři třídy waldorfské škole ve druhém patře budovy na ulici Loucká 21. Bezplatnou výpůjčku garantuje smlouva do konce příštího školního roku. Nadšencům, kteří se rozhodli zřídit alternativní školu, pomohl před časem kraj. Dočasně totiž poskytl zázemí na Dvořákově, tamní prostory ale nestačí. Kritici volají po trvalém řešení. Inovativní škola skončila v Kuchařovicích, kde se obec rozhodla proměnit tamní školu ve školu s klasickou formou výuky.

POLICEJNÍ UKÁZKY. Co potřebuje k práci pyrotechnik, jak policejní pes zadrží pachatele nebo co všechno zvládnou speciálně vycvičení koně, sledovaly děti v úterý odpoledne. Konal se totiž Den otevřených dveří v policejním areálu v Pražské ulici ve Znojmě. Po celé dopoledne si mohli zájemci prohlédnout techniku, výzbroj i výstroj a také sledovali ukázky výcviků a zákroků.

ZNOJMO ŽIJE DIVADLEM. V předprázdninovém čase nabídlo Znojmo tradiční festival nazvaný Znojmo žije divadlem. Konal se od 26. do 29. června. Zahájilo ho představení s Terezou Ramba nazvané Amerikánka. Do tandemu Pavla Lišky, který na festivalu vystoupil potřetí, se připojil Michal Isteník a na Jawě 50 vyrazili do dob, kdy život běžel na jeden válec.

Živo bylo také při dětských pouličních představeních. Hned první den pobavil v horní části Obrokové ulice malé diváky Alex Mikhailovsky se svým Mr. Bantim. Makedonský loutkař žijící v Dánsku rozsemál publikum složené snad ze všech generací.