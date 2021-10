V sobotu uspořádali charitativní akci Lukovský okruh. Nasedli na kola, běželi nebo jen šli asi pětikilometrovou trasu po okolí. „Akce se zúčastnilo kolem stovky lidí, kteří přispívali penězi do zapečetěné pokladničky na startu. Kolik se přesně vybralo, spočítáme v pondělí na radnici,“ uvedl za pořadatele Vojtěch Čabala.

Lukovští posílají peníze na jeho léčbu na transparentní účet, který zřídila tamní radnice. V současné době se tam nachází přes sto třicet tisíc korun. Přispívají i do pokladniček, které se objevují na místních akcích.

Je upoután na lůžko a plně odkázán na péči své rodiny. „Průběh nemoci byl tak zdrcující, že syn upadl po pár dnech do bezvědomí, začali mu selhávat orgány. Lékaři zjistili četná poškození mozku, znovu se učí mluvit i jíst. Od pasu dolů je ale zcela ochrnutý.“ uvedla zdrcená matka dvaadvacetiletého Lukáše, Lenka Klebanová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.