Pracovníci vinařství při výrobě těchto vín propojují a zúročují ušlechtilost a potenciál odrůdy Rulandské modré i možnosti špičkové technologie. „Umožňuje nám chladit surovinu na 3,14 stupňů Celsia," doplnil Matula.

Festival vína VOC Znojmo mění termín. Pravidlem je nyní první sobota v květnu

Moravská a česká vína si na soutěži rozdělila celkem osm medailí, jednu velkou zlatou, tři zlaté a čtyři stříbrné. Stříbrné medaile putují na Znojemsko do vinařství Vino Hort za Pinot Rosé 2021 a na Břeclavsko do Vinařství Svoboda za André Rosé 2021 a do Vinařství Vajbar za Cabernet Moravia rosé ve výběru z hroznů 2021.

Concours Mondial de Bruxelles Rosé Wine Session je součástí jedné z největších a nejprestižnějších mezinárodních soutěží vín Concours Mondial de Bruxelles. Cílem je reagovat nna rostoucí zájem spotřebitelů o růžová vína.

Vinaři do soutěže přihlásili 1170 vín z celého světa.